Yao Shau, un mix perfetto di classe e bellezza. Models We Love

Nei backstage delle sfilate alle Fashion Weeks è molto facile incontrare persone interessanti. Soprattutto modelle chiaramente, e a volte tra le moltissime belle ragazze si scopre qualche modella che ha qualcosa di più, qualcosa di speciale. Sono quelle che noi inseriamo di diritto nella categoria delle ‘Models We Love’, e il nostro giudizio e insindacabile ;-) Così è stato anche nel backstage della sfilata di Borbonese per l’Autunno inverno 2019 2020 alla Milano Fashion Week. Yao Shau è una modella molto bella, originaria di Taiwan e di base a Shanghai. È a Milano – dove è rappresentata da Wonderwall Management – per la fashion week e rimarrà qui ancora per due mesi.

Yao fa la modella da sette anni, è stata sulle copertine delle più importanti riviste di moda, e le piace il lavoro di modella perchè può ‘raccogliere ricordi’ come ci ha detto nel video che trovate qui sotto. E cosa non le piace del lavoro di modella…? Guardate il video e lo scoprirete ;-) Yao è di diritto una delle ‘Models We Love’.

GUARDATE LA VIDEO INTERVISTA A YAO SHAU

ADVERSUS