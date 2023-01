1017 ALYX 9SM collezione Uomo Autunno Inverno 2023 2024

1017 ALYX 9SM Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

La collaborazione tra 1017 ALYX 9SM e l’artista americano Mark Flood caratterizza la collezione Autunno Inverno 2023 del marchio, che culmina con lo show presentato all’interno di una retrospettiva dell’artista. I capi della stagione presentano una selezione delle sue opere iconiche e grafiche sviluppate appositamente per la collezione.

La stagione FW23 vede il lancio di Payton e Raya Bag. Entrambe le borse sono state sviluppate in una gamma di colori e materiali. La borsa unisex Payton è disponibile in pelle liscia, testurizzata e dipinta a mano e presenta una nuova metalleria Alyx appositamente sviluppata, in forma più piccola e pratica. La borsa Raya da donna, sviluppata per questa stagione, presenta hardware Alyx di nuova concezione ed è disponibile in una gamma di opzioni in pelle vegana. Entrambe le borse sono disponibili in una gamma di varianti che presentano stampe all over parte della collaborazione con Mark Flood.

1017 ALYX 9SM Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

Seguendo gli sviluppi della SS23, questa stagione presenta una nuova suola chunky, integrata in tutte le scarpe presenti nella collezione. Altamente grafica, la suola è stata sviluppata utilizzando il know-how acquisito durante lo sviluppo della gamma Mono per creare una suola spessa che sia visivamente d’impatto e allo stesso tempo incredibilmente leggera. La suola caratteristica è poi montata su una gamma di tomaie in pelle testurizzata a forma di stivale medio che ricorda uno stivale da motociclista esagerato ed è presente in tutti i look maschili della collezione.

1017 ALYX 9SM Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

Alyx ha sempre avuto un’intensa attenzione allo sviluppo di materiali e tessuti con il desiderio di fondere l’avanguardia tecnica con il tradizionale know-how artigianale. Questa stagione presenta nuovi esempi di questo desiderio di spingersi oltre i limiti sotto forma di felpe con cappuccio, pantaloni e magliette che sono state sottoposte a tintura, lavaggio, stampa e combustione per poi essere meticolosamente destroyed a mano da artigiani italiani. Altri pezzi vedono l’uso esteso di tecniche di usura che creano piccole aree casuali destroyed nell’indumento che faranno cambiare il capo e si adatteranno con il suo utilizzo, rivelando lentamente gli strati sottostanti.

1017 ALYX 9SM Uomo autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

Presente in molti dei look, la collezione presenta anche borchie applicate a mano da artigiani italiani su una gamma di capi che vanno dalle bandane, agli stivali, ai classici capi sartoriali.