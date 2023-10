Siete alla ricerca di un nuovo taglio di capelli? È arrivato il momento di aggiornare il vostro hair look? Lasciatevi ispirare da queste tre acconciature da uomo per l’inverno 2023 2024.

3 acconciature da uomo. I tagli di capelli uomo più di moda per l’inverno 2023 2024 – Foto Charlotte Mesman

Quando si parla di tendenze tagli di capelli uomo, quest’inverno c’è molto da dire. In effetti, si può andare in entrambe le direzioni. Le acconciature da uomo classiche vanno bene, ma si può anche optare per un tocco moderno. In generale, vedremo capelli più lunghi e giocheremo con le proporzioni e i volumi. Si tratta di tagli un po’ diversi da quelli classici. Abbiamo raccolto per voi 3 acconciature da uomo tra le più popolari per l’inverno 2023 2024.

Il taglio a spazzola

3 acconciature da uomo. I tagli di capelli uomo più di moda per l’inverno 2023 2024 – Foto Charlotte Mesman

Iniziamo con l’acconciatura più semplice e sempre valida: il taglio a spazzola. Quest’inverno vedremo e indosseremo ancora moltissimo questo tipo di taglio corto. È il taglio ideale (ebbene sì, anche in inverno). Perfetto per gli uomini che amano un taglio sempre impeccabile e pulito. Ideale anche per chi fa molto esercizio fisico.

Il moderno mullet

3 acconciature da uomo. I tagli di capelli uomo più di moda per l’inverno 2023 2024 – Foto Charlotte Mesman

Un altro look di capelli molto popolare quest’inverno è un’acconciatura piuttosto classica con un dettaglio inaspettato: il mullet, ovvero i capelli più lunghi sulla nuca. Il mullet ha la reputazione di essere “volgare”, ma questa immagine negativa è ormai superata. Al giorno d’oggi, un mullet sulla nuca è sinonimo di trendy e cool. Tuttavia, deve essere tagliato in un certo modo: non troppo lungo e certamente non spelacchiato come abbiamo visto in passato. Il prerequisito è anche che i ciuffi di capelli dietro la testa si vedano anche da davanti. Quindi devono sbucare fuori da dietro la nuca.

Acconciature anni Novanta

3 acconciature da uomo. I tagli di capelli uomo più di moda per l’inverno 2023 2024 – Foto Charlotte Mesman

C’è poi una vasta categoria di acconciature anni ’90 che sta vivendo un nuovo periodo di splendore. Il “Leo” – dal taglio di capelli di Leonardo DiCaprio in Titanic – è ormai noto a tutti. Questa acconciatura è caratterizzata da frange aperte o da una lunga ciocca sul davanti. Con il ritorno degli anni ’90, torna anche la riga in mezzo. Pensate a un’acconciatura classica un po’ più lunga con la parte superiore lunga e le ciocche anteriori che si aprono al centro per creare una frangia a tendina.

Date un’occhiata alle immagini delle acconciature e scegliete il vostro nuovo look per l’inverno 2023 2024.

Charlotte Mesman per ADVERSUS