ACT N1 Collezione Primavera Estate 2023 – Photo courtesy of ACT N1

Nascondiamo una personalità di troppo sotto la pelle. Abbiamo una faccia per diverse occasioni. Siamo falsi? O è il contrario? Siamo così bravi da cambiare maschera a comando? Dietro la maschera si imprigiona l’anima, che lotta per allontanarsi e raggiungere la pace. Le maschere sono state utilizzate e sviluppate per l’autodifesa, l’espressione e imprigionare il sé e sono poi evolute in capolavori di cultura, arte e storia, nel corso dei secoli.

Durante la sfilata il concetto viene espresso da elementi dell’Opera Tradizionale Cinese con dettagli rivisti per rappresentare il momento presente: il nostro passato influenzerà sempre il nostro futuro. Le tasche militari ricordano uniformi da combattenti, non prive di distorsioni femminili. Corsetti, balze in tulle con volumi, texture e strutture danno l’idea di uno scudo.

ACT N°1 lancia la collezione di scarpe con un dettaglio grafico e tecnico d’impatto come il tacco diagonale in metallo, montati su sabot, sandali e décolleté, che influisce positivamente sulla stabilità della calzatura. Colori classici come il nero, il beige e il marrone sono accostati a tonalità accese come il verde, il rosa, l’arancione, il celeste e il blu royal in vitello, raso e vinile argento. Le scarpe sono decorate con catene e nodi di metallo. Sandali piatti così come plateau sono presenti nella collezione.

In collaborazione con Cuoio di Toscana, ACT N°1 ha sviluppato una capsule di sandali con suola in cuoio verde, Made in Italy secondo criteri ecosostenibili regolati da stringenti normative. Il cuoio è infatti un materiale naturale, le suole sono realizzate seguendo la tecnica della lenta concia in vasca al vegetale, che prevede la trasformazione delle pelli grezze in un materiale durevole.