Missoni Donna Primavera/Estate 2023 – Photo courtesy of Missoni

Il linguaggio Missoni, parlato al presente, da un nuovo autore. Lemmi che si aggiungono, evolvono, trasformano, in continuità con quel che è stato. Parole che si concretizzano qui e ora, su corpi e modi di oggi.

Un alfabeto di lettere che significano, disposte in rigoroso ordine sparso, come un raggio di luce che attraversa un prisma per dividersi nei colori che lo formano. Scomporre per ricomporre, scombinare per combinare e in fine ricreare.

C di Colore. Il fondamento di ogni cosa, a sua volta ridotto ai fondamenti: giallo, magenta e ciano, i primari; bianco e nero, il ritmo grafico.

L di Luce. L’insieme delle radiazioni percepite dall’occhio, trasformate in sensazioni visive ed emozioni. Il contenitore mobile di tutti i colori.

D di Disciplina. Un nuovo ordine mentale disegna una silhouette netta, verticale, body conscious. Corto, lungo, segnato; pantaloni con piccoli strascichi, coppe che sottolineano il busto, alti spacchi.

F di Fisicità. Il corpo è tangibile, sensuale e gioioso; guizza, palpita, si intravede attraverso trasparenze, scollature, aperture.

P di Pattern. I motivi che sono parte dell’immaginario collettivo – fiammato, zig zig, righe, patchwork, rachel – declinati in nuovi pesi e tecniche, a creare un repertorio di disegni e di superfici. Tutto è teso, elastico, per accompagnare i movimenti e la fisicità.

N di Nodi. Motivi decorativi di annodamenti accostano gli abiti alla figura, li drappeggiano mentre simbolizzano la continuità tra passato e presente.

S di Scintillio. Paillette e cristalli si mescolano al colore, aggiungendo luce alla luce, e rifrazioni.

M di Monocromo. Colore massimizzato in nota singola, per vibrare ed emozionare con intensità.

A di Accessorizing. Occhiali ricoperti di pattern, boa di maglia, gioielli metallici come punti di luce, piccole pochette, mule di plexiglass.

I di Immediato. La sveltezza e disinvoltura che nascono dalla spontaneità, per vivere il qui e ora.

E di Energia. Moda come iniezione di buonumore e leggerezza di spirito. Colore e luce che regalano un sorriso.