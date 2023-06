Le tendenze capelli uomo più calde dell’estate 2023 – Photo Charlotte Mesman

L’estate 2023 è alle porte e con questa arriva un’ondata di nuove tendenze per i capelli degli uomini. Quest’anno le sfilate di Milano e Parigi hanno presentato una serie di look capelli molto interessanti che daranno sicuramente molte nuove idee ai nostri lettori. Dagli stili classici con un tocco moderno ai tagli audaci e spigolosi, questa stagione ce n’è per tutti i gusti. In generale, le tendenze capelli per l’uomo di questa stagione sono tutte incentrate sull’adozione di stili classici, ma rivisti e corretti in chiave moderna e sperimentale.

Sulle passerelle delle recenti settimane della moda abbiamo visto diversi stili freschi, raffinati e allo stesso tempo sobri. Ecco le principali tendenze capelli uomo che dobbiamo tenere bene a mente per l’estate 2023:

Il capello disordinato e strutturato

Una tendenza che ha spopolato sulle passerelle di questa stagione è il look arruffato e texturizzato. Si tratta di uno stile che si basa sulla consistenza e sul volume naturali, con strati più lunghi e punte scomposte e arruffate. Il taglio di capelli disordinato e tagliato in maniera diciamo ‘creativa’ è stato molto gettonato sulle passerelle. Questo stile è disinvolto ma è comunque elegante. Per questo look chiedete al vostro hair stylist un taglio irregolare, con strati di diversa lunghezza sulla parte superiore e leggermente più lunghi ai lati. Acconciateli con un prodotto mud e texturizzante per esaltare le irregolarità del taglio. Ricordate che questo stile è caratterizzato da capelli corti ai lati e dietro, con capelli più lunghi in alto, pettinati e acconciati in modo disordinato e strutturato. È uno stile che sta bene con una varietà di tipi di capelli diversi, il che lo rende una scelta popolare per molti uomini. Potete anche usare uno spray texturizzante o uno spray al sale marino, che aggiunge consistenza e volume ai capelli.

La riga laterale

Un’altra delle principali tendenze tagli di capelli uomo di questa stagione è il ritorno della classica riga laterale. Questo look senza tempo è stato aggiornato con un tocco moderno, con capelli più lunghi e strutturati sulla parte superiore e un undercut sfumato sui lati. La riga laterale aggiunge un tocco elegante e funziona bene con i capelli di media e lunga lunghezza. Per realizzare una riga laterale, prendete un pettine e dividete i capelli umidi o asciutti da un lato. Quindi usare il phon lisciando i capelli verso il basso e di lato. Per una maggiore tenuta, applicare una pomata o una cera ad alta tenuta. Questo stile è molto classico ed elegante ed è perfetto sia per le occasioni casual che per quelle più formali.

Capelli lisci, tirati all’indietro e con molto gel

Per un look sicuro e classico, l’acconciatura “slicked back” è sempre una scelta di stile. Per ottenere questo look, asciugate i capelli pettinandoli all’indietro e verso l’alto a partire dalle radici. Applicate poi un prodotto lucidante, come una cera, un gel o una pomata, con un pettine e continuate a pettinare all’indietro, lisciando le ciocche. Questo stile raffinato è ideale per chi ha i capelli non troppo sottili.

Il taglio a spazzola

Per chi desidera un look più spigoloso, il buzz cut sta tornando di moda. Questo classico taglio di ispirazione militare è stato aggiornato con un tocco moderno, con lati più corti e sopra invece più lunghi del classico taglio a spazzola. Per gli uomini che cercano un’acconciatura che richieda poca manutenzione, il buzz cut è sempre un’opzione classica.

Capelli decolorati

Un’ultima tendenza capelli uomo che vogliamo segnalarvi e che sta guadagnando popolarità questa stagione sono i capelli decolorati. Questo stile originale e di grande impatto comporta la schiaritura dei capelli fino ad arrivare a un colore biondo platino o argento, e può essere portato in una varietà di modi diversi.

Con la varietà di stili visti sulle passerelle, la prossima estate offre l’opportunità di aggiornare la propria acconciatura. Ricordate sempre che il segreto per un taglio di successo è quello di individuare uno stile che si adatti al vostro tipo di capelli e alla forma del viso, senza innamorarsi troppo di improbabili tagli visti a caso in testa a qualche celebrità del momento.

