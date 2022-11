Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4

Con l’arrivo di Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, si completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA, espressione di nobile sportività italiana dal 1910. La nuova versione rappresenta il top di gamma e segna un nuovo capitolo nella Metamorfosi di Alfa Romeo, combinando efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali, emissioni ridotte fino a 26g/km.

Un’offerta pensata per andare incontro alle esigenze del cliente, che oggi più che mai ricerca tecnologia, comfort e sicurezza anche in una vettura sportiva, oltre a prestazioni eccellenti. Tonale Plug-In Hybrid Q4 anticipa la direzione verso la quale si sta muovendo il concetto di Sportività per Alfa Romeo. Inoltre, grazie ad un’abitabilità e roominess ai vertici della categoria, al comfort on board elevato, alla silenziosità di guida e alle emissioni ridotte, il nuovo modello è ideale per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nelle lunghe tratte.

Le doti stradali di Tonale Plug-In Hybrid Q4 sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Lo storico logo Alfa Romeo viene reinterpretato per sottolineare il percorso di elettrificazione del Marchio: l’elegante elettro-biscione serigrafato sul voletto posteriore sinistro, caratterizza Tonale Plug-In e viene enfatizzato dai vetri privacy.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà dall’essere un Brand 0% elettrico a inizio 2022, a diventare un Brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrifica. Non solo, concentrando questa evoluzione in soli cinque anni, Alfa Romeo si posiziona nel settore automotive come Brand più veloce a raggiungere la carbon neutrality.