La moda street style alla sfilata Tod’ s Estate 2023

Street style fashion alla sfilata Tod’s primavera estate 2023 – Foto ADVERSUS

Quella di scegliere location remote, remotissime, per la presentazione delle proprie collezioni moda – comunemente note anche come ‘sfilate’ – è ormai una pratica comune. Nessuno chiede agli stilisti di sfilare nel centro del centro di Milano, anche lì ci sono dei problemi, ma almeno una via di mezzo…

E così grazie a Tod’s in molti hanno scoperto una nuova zona remota e periferica della già difficile città di Milano. Prima sfilata della giornata, mattina presto, gran casino di traffico, mancava solo la nebbia anche se eravamo appena a fine settembre.

Gli ospiti strombazzati sui social media per far accorrere più ragazzine ululanti possibile (sembra che la ricetta sia semplice: basta pagare una celebrità coreana di cui nessuno sa nulla a meno di non essere una k-pop addicted, farle promuovere la propria presenza alla sfilata, lasciare che le ragazzine ululanti armate di smarthpone si ammassino all’ingresso e sperare nella ‘viralità’ dell’evento. Nulla a che fare con la collezione, solo bieca promozione social), e poi le solite influencer prezzemoline che fanno il giro di tutti gli stilisti e sono sempre pronte ad indossare e promuovere i capi che vengono loro assegnati, molti fotografi street style, e infine le moltissime auto blu che hanno preso il posto dei taxi, guidate spesso da personaggi che si credono un misto tra Kevin Kostner e un buttafuori di periferia. Non tutti. Molti sì, però.

Nel mezzo di questo casino, dicevano, con il traffico bloccato grazie all’iniziativa di Tod’s, gli autobus paralizzati alle 8 di mattina che cercavano di portare al lavoro chi vive o lavora in periferia, con le auto dei pendolari abituati a spostarsi velocemente in quelle zone ma oggi invece completamente incastrati tra una influencer traballante sui tacchi e un gruppo di ragazzine esagitate… nel mezzo di questo casino si svolgeva la sfilata.

Arrivano con il contagocce gli ospiti della sfilata, e questi si danno volentieri in pasto ai fotografi visto che sono lì proprio per farsi fotografare. Finita la sfilata il carrozzone si sposta, stessi ospiti, stesse influencer, stesso tutto, in altra location per un altro stilista. E nella periferia torna la quiete.

