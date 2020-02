Barbara Mendez la nostra nuova – e bellissima – featured model

Oggi sono qui, e ancora non riesco a credere a quello che sta succedendo! Se non fosse stato per la moda, non avrei potuto girare il mondo così presto. Sono totalmente grata per questa bellissima opportunità…

Non appena ho incontrato Barbara, la nostra nuove featured model, me ne sono (professionalmente parlando0 innamorato. Barbara era appena arrivata a Milano da San Paolo, Brasile, e in una tipica fredda (assolata ma fredda) mattina invernale milanese avevamo appuntamento per girare il video e scattare le foto che potete vedere più sotto.

Bellissima, alta, un corpo perfetto e occhi di cui tutti si sono innamorati (letteralmente il 100% dei commenti che sto ricevendo dopo aver visto il video e le foto sono del tipo: “Oh quegli occhi…”. Ecco dunque presentata Barbara Mendez, la nostra nuova featured model. Barbara Mendez è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

BARBARA MENDEZ VIDEO

BARBARA MENDEZ PHOTO GALLERY

Quanti anni hai e da dove vieni? Ho 18 anni e vengo da San Paolo, in Brasile.

Come hai iniziato a fare la modella? Ho iniziato a fare la modella a febbraio dell’anno scorso (2019) quando ho deciso di provare questa carriera … Ho iniziato a seguire un corso con una scuola di modelle nella mia città dove ho imparato a camminare in passerella, a posare per le foto, come vestirmi per andare ai casting, come funziona il mercato in questo mondo, ecc… Diciamo che era un’agenzia di “scouter”, non appena la mia scouter mi ha contattata mi ha detto che avrei potuto lavorare bene in Europa e in diversi altri mercati, lei ha creduto in me e mi ha offerto il corso a costo zero! Quando mi ha detto che avrei lavorato bene nel mondo della moda, non ci credevo, ma ho continuato ad impegnarmi… oggi all’età di 18 anni sono qui, e ancora non riesco a credere a quello che sta succedendo! Se non fosse stato per la moda, non avrei potuto girare il mondo così presto. Sono totalmente grata per questa bellissima opportunità e per questa esperienza unica nella mia vita, terrò nel cuore tutti questi momenti per sempre! ❤

Prossima tappa, dopo Milano? Londra.

Sei una fashion addict? Brand preferiti? Non sono mai stato una appassionata di moda, ma mi è sempre piaciuta! Oggi cerco di studiare di più e di conoscere la moda più a fondo. Il mio brand preferito è Nike e adesso anche Dolce & Gabbana!!!

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Hobby, sport? Camminare sulla spiaggia, giocare a pallavolo con gli amici sulla spiaggia, andare in palestra…

Come ti piace vestirti? Come ti vesti per i casting? Adoro i vestiti neri, i vestiti basic e non mi piacciono le stampe! Cerco sempre di trovare ispirazione e creare stili diversi! Ai casting indosso sempre abiti neri, stivali, berretti, qualunque cosa…

Cosa ti piace del fatto di essere una modella? Viaggiare e conoscere il mondo attraverso il lavoro, incontrare nuove persone, nuove culture …

Cosa non ti piace del fatto di essere una modella? Le modelle vengono trattate come se fossero un oggetto!

