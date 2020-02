Paula Monnerat, da Rio de Janeiro la nostra nuova featured model

Non mi piace la competizione tra modelle. Ogni modella è una modella, ogni lavoro è un lavoro, ogni bellezza è una bellezza, corpo ecc… c’è spazio per tutte per lavorare.

Permettetemi di dirlo da subito: Paula è bellissima. Non capita spesso di lavorare con una modella così bella. E non solo, perché Paula è simpatica, sveglia, carina, divertente. Tutte queste qualità al tempo stesso. Nella stessa persona ;-) Bene, a volte i miracoli succedono.

Paula è la nostra featured model, e viene da Rio de Janeiro (Brasile). Abbiamo lavorato a Milano e se siete curiosi di sapere qualcosa di più su Paula più sotto trovate l’intervista.

Paula è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram e per questo servizio indossava capi di lingerie Yamamay.

Ma prima di tutto partiamo con il video ‘Secretly’ che abbiamo girato in pochi minuti alla fine del servizio fotografico. Non male, eh? Alessio

PAULA IN ‘SECRETLY’

GALLERIA FOTOGRAFICA

Di dove sei? Vengo da Rio de Janeiro (Brasile)

Come hai iniziato la carriera di modella? Ho cominciato a fare la modella che ero una bambina molto piccola, un giorno mentre passeggiavo con mia madre le hanno consigliato di portarmi da un’agenzia di modelle. E così sono passati 25 anni kkkk.

Cosa ti piace di più del lavoro di modella? Mi piacciono le sfide. Mi piace scoprire nuove culture, altre lingue, e altri paesi. E questo è stupendo!

E cosa invece non ti piace del lavoro di modella? Non mi piace la competizione tra modelle. Ogni modella è una modella, ogni lavoro è un lavoro, ogni bellezza è una bellezza, corpo ecc… c’è spazio per tutte per lavorare.

Il tuo stile personale per quanto riguarda la moda. Come ti vesti per: castings, uscire la sera, nella vita di ogni giorno? Quando vado a lavorare cerco di vestirmi nel modo più basic possibile. Senza gioielli e sempre senza makeup. Per uscire invece mi piace indossare capi trendy: di solito pantaloni stylish e t-shirts semplici. Sempre gioielli. E nella vita di ogni giorno cerco di vestirmi soprattutto comoda, pantaloni corti e t-shirts. Mi piacciono i capi basic, anche per la palestra!

Paula e lo shopping. Brand preferiti… shopping da sola o con le amiche? Mi piace fare shopping com mia madre. Ma quando sono in cerca di qualcosa di più specifico mi piace andare da sola. Il mio brand preferito è Zara!!! Sempre!!!

Il lavoro dei tuoi sogni. Se avessi una bacchetta magica e potessi esprimere un unico desiderio (da modella)… cosa sceglieresti? Mi piacerebbe poter viaggiare il mondo facendo quello che amo fare di più: la modella. E imparare molte lingue. Vorrei farlo assieme alla mia famiglia!

