Come funziona il mondo delle agenzie di modelle. Cosa è la ‘mother agency’ e quali sono gli accordi tra modella e agente?

Una modella è rappresentata da un’agenzia di modelle, questo lo sappiamo tutti. Ma ci sono agenzie di booking, e ci sono ‘agenzie madri’ e si tratta spesso di due cose piuttosto diverse tra di loro. Come funziona il mondo delle modelle, come vengono gestite le carriere delle modelle dai loro agenti e dagli scout? Ne parliamo con Alessandro Piano @alex_scouting, scouter di modelle che ci aiuta a capire meglio un mondo complesso e molto difficile, di cui spesso si conosce solamente una piccola parte.

Aiutaci a capire meglio come funziona il mondo delle agenzie di modelle. Come funziona la cosiddetta ‘mother agency’? Cosa è, come lavora, che accordi stringe con le agenzie di modelle in giro per il mondo? Come fa un’agenzia madre a tenere sotto controllo tutti i lavori che fa una sua modella?

Spieghiamo subito la principale differenza tra agenzia madre e agenzia di booking. Ad esempio, a Milano si fa il booking, la modella arriva a fare i casting. L’agenzia madre invece fa lo scouting, la ricerca. La ricerca viene fatta per la strada, con i social, con i contest e quant’altro. Poi l’agenzia madre si occupa del development, quindi di istruire la modella, farle fare le foto, se non è in forma fisica spiegarle come mangiare, che esercizi fare, come vestirsi, dare tutte le informazioni complete alla ragazza e alla sua famiglia per far capire come funziona il mondo della moda. Una volta che la ragazza è pronta sia per l’età che per la forma fisica e per la sua immagine che va costruita, allora può essere proposta alle agenzie che fanno booking a Milano, Londra, Parigi e new York.

Per quanto invece riguarda la questione dei contratti. Le agenzie madri di solito per la maggior parte hanno un contratto che firmano insieme i genitori con la modella – se la modella non è maggiorenne – e che ha la durata di cinque anni in esclusiva mondiale.

Quindi l’agenzia madre ha il potere del controllo sulla modella per quanto riguarda il placement. Se io piazzo una modella a Milano come agenzia madre sarò io a decidere insieme alla modella se lavorerà per un’agenzia a New York piuttosto che per un’altra. Si fa sempre un ragionamento in base alle richieste e poi si decide dove piazzarla, è un po’ come il procuratore di calcio per il calciatore. L’agenzia madre è il manager della modella. L’agenzia madre decide il placement, il dove e il quando. Se io ho una modella che è rappresentata a Milano e io decido di mandarla a Parigi posso mandarla. Sono io che decido come agenzia madre. L’agenzia di booking non ha questo potere.

Per quanto riguarda i lavori. Personalmente, non so se lo fanno anche gli altri, io cerco di rimanere sempre in contatto con la modella, e chiedo quotidianamente che casting e che lavori fa. La modella mi manda un resoconto dei casting che ha fatto, in questo modo posso monitorare quello che fa. Nel momento in cui io richiedo all’agenzia di booking lo statement della modella poi vado a controllare che dentro ci sia tutto, perché la modella mi ha tenuto al corrente di tutti i lavori che ha fatto. Questo è il controllo per quanto riguarda casting e lavori, e parlando quotidianamente con la modella posso avere il controllo di tutto.

Ringraziamo Alessandro Piano – Head of Scouting

ICAN Model Management

Instagram @alex_scouting

