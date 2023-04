Ecco dieci consigli per la cura e per la salute dei capelli. Curarli prima che sia troppo tardi, prima di vedere troppi capelli nel piatto della doccia o di vederli spenti e sfibrati.

Dieci consigli per capelli forti e sani

Non ci vuole molto per mantenere i nostri capelli in condizioni ottimali, sani e forti. Molte abitudini quotidiane ne possono causare l’indebolimento o danneggiarli. Basta sapere cosa fare, cosa evitare, come dare loro tutto quello che gli serve. Ecco come fare.

1) Prendete l’abitudine di massaggiare, delicatamente, il cuoio capelluto ogni volta che lavate i capelli. Il massaggio favorirà la circolazione nella zona, con grande beneficio per i capelli.

2) Non lavate i capelli troppo spesso, ma nemmeno troppo poco. Trovate l’equilibrio giusto per il vostro tipo di capello, e con il vostro stile di vita.

3) La dieta è fondamentale per la salute dei capelli. Una dieta bilanciata favorirà la salute dei nostri capelli, così come una dieta povera li indebolirà. Molto importante che l’apporto di vitamine, Sali minerali, e soprattutto ferro sia adeguato. Un integratore, magari preso in farmacia, può essere molto utile.

4) Evitate lo stress, uno dei più grandi nemici della salute dei nostri capelli. Lo stesso discorso vale per il sonno, che deve essere adeguato e regolare. Stress e un ciclo del sonno non regolari possono causare gravi danni sai capelli, causandone anche la caduta.

5) Scegliete sempre shampoo professionali che rispettino il capello, evitate quelli troppo aggressivi che vi danno la sensazione di impoverire il capello dopo averli lavati.

6) Usate sempre un buon balsamo per capelli, lasciategli il tempo di agire prima di lavarlo via con l’acqua, e valutate anche la possibilità di usare un cosiddetto ‘leave in conditioner’ da applicare sul capello umido dopo lo shampoo e non risciacquare.

7) Non usate acqua troppo calda per lavare i capelli, meglio tiepida o quasi fredda.

8) Evitate il più possibile l’asciugacapelli. Non al 100% ma iniziate ad usarlo solo dopo aver quasi completamente asciugato i capelli con un asciugamano morbido. Meno tempo esponete i vostri capelli all’aria calda del phon meglio sarà per loro (e per voi).

9) Scegliete la spazzola adatta ai vostri capelli, attenzione alle spazzole che strappano troppi capelli, o che li possono sfibrare. Meglio spendere un po’ di più ma avere una spazzola che non maltratti i nostri capelli.

10) Lasciate respirare i capelli, non soffocateli con troppi prodotti, gel, paste e cere per tenerli in forma.Valutate una spuntatina o un taglio di tanto in tanto, per eliminare le punte, ridurre la massa di capelli, lasciarli – appunto – respirare.

Ecco i nostri dieci consigli per la cura e per la salute dei capelli. Curarli prima che sia troppo tardi, prima di vedere troppi capelli nel piatto della doccia o di vederli spenti e sfibrati. Alimentazione, stress e cura dei capelli errata possono avere delle conseguenze molto importanti sulla salute dei nostri capelli. Pensiamoci.

