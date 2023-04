MM6 Maison Margiela Primavera Estate 2023

MM6 Maison Margiela collezione Primavera-Estate 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

I capi della collezione Primavera-Estate 2023 di MM6 Maison Margiela sono realizzati pensando a un movimento vigoroso e al balletto. Body in jersey con spalle scoperte in crema, cipria e verde acqua si adattano senza sforzo al corpo di chi li indossa; I boleri in maglia a coste in cotone bianco incorniciano il contorno del décolleté, mentre i morbidi coprispalle in mohair scaldano le articolazioni. Le maniche dei maglioni con scollo rotondo sono attaccate al contrario, consentendo di alzare facilmente le braccia verso il cielo in quinta posizione.

MM6 Maison Margiela collezione Primavera-Estate 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

I gilet sono scalati e stratificati come miniabiti ariosi, e il gilet da corsa MM6 Salomon Adv Skin 5, prodotto della continua collaborazione di questa stagione con il marchio francese di sport all’aria aperta, introdotto per la prima volta per l’autunno-inverno 2022, è presente ovunque – utile per ogni volta che l’acqua chiama . Altrove, la suola caratteristica del marchio viene utilizzata per stivali alti fino alla coscia con tomaia a punta, disponibili in cipria e nero.

MM6 Maison Margiela collezione Primavera-Estate 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Top con spalline sottili diventano fasce da smoking che stringono la vita di cappotti di raso squadrati, e abiti a canotta lavorati a maglia sono tirati e piegati in gonne snelle a vita alta. La giacca a cinque zip con maniche ad aletta fortemente inclinate è reinventata come un body da ballerina in pelle di vitello nera lucida.

MM6 Maison Margiela collezione Primavera-Estate 2023 – Photo Courtesy of MM6 Maison Margiela

Maculati su maxi gonne in denim sbiancato, ampie maglie in mohair e top in jersey elasticizzato, hanno una duplice funzione: servono contemporaneamente come abbellimenti sbrindellati e allo stesso tempo offrono ventilazione nella soffocante calura estiva. Il raso duchesse avorio utilizzato per i cappotti con rever classico e i jeans a gamba larga è slavato, opacizzandone la lucentezza, e i trattamenti di tintura delle sottovesti in jersey celeste e rosa sono marmorizzati e striati, un omaggio ai capi di uno dei capi più collezioni emblematiche.