BOSS collezione Autunno Inverno 2023 – Photo Courtesy of BOSS

“La collezione BOSS Autunno/Inverno 2023 è un’evoluzione del heritage sartoriale del nostro brand”, afferma Marco Falcioni, SVP della Direzione Creativa di HUGO BOSS. “Mi è piaciuta la sfida creativa di prendere il tradizionale abbigliamento da ufficio dei dirigenti e di modificarlo per renderlo il nuovo e rappresentativo BOSS.”

Con un tema che Falcioni definisce “CorpCore”, la nuova collezione tasforma l’abbigliamento tradizionale da ufficio con rivisitazioni moderne di capi classici del guardaroba maschile e femminile, da blazer e tailleur a camicie e gonne a tubino. Le cinture aggiungono definizione ai tagli squadrati, mentre gli spacchi profondi e le cerniere rendono le silhouette più interessanti.

La collezione è ricca di tessuti e silhouette nitide, con enfasi sul look pulito. I bottoni e le cerniere visibili sono stati rimossi dalla loro tipica posizione. La palette di colori sofisticati si ispira alle tonalità neutre comunemente utilizzate nei luoghi di lavoro aziendali, che vanno dal grigio e bianco alle sfumature di marrone e verde. Il nero, un classico di ogni collezione BOSS, è molto presente, anche nei capi ornati dal caratteristico pattern B-monogram.

Riferimenti agli oggetti da ufficio come graffette, penne e cartelline sono rielaborati sugli accessori.

Dopo il successo del modello “see now, buy now” utilizzato nelle sfilate precedenti, BOSS ha reso disponibile una selezione di modelli della collezione Autunno/Inverno 2023 per l’acquisto immediato online, consentendo ai suoi clienti digital-first di acquistare i look della sfilata subito dopo.

Nell’ambito dell’iniziativa THE CHANGE di BOSS e della partnership a lungo termine del marchio con HeiQ AeoniQ, LLC, la collezione “see now, buy now” comprende anche tre modelli di capispalla in edizione limitata in tessuto HeiQ AeoniQ™. Questo materiale sostituisce i filati a base di petrolio, come il poliestere e il nylon, per un minore impatto ambientale.

La collezione BOSS Autunno/Inverno 2023 è ora disponibile online su boss.com e nei punti vendita BOSS di tutto il mondo.