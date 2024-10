Può capitare di trovarsi coinvolte in una relazione in cui il partner sia un manipolatore affettivo, e questo può creare una dinamica malsana e potenzialmente dannosa.

Come comportarsi con un fidanzato manipolatore?

Come gestire una relazione quando il partner è un manipolatore? Non è una cosa semplice, dobbiamo premettere. Le relazioni, i rapporti di coppia, dovrebbero idealmente essere costruite sulla fiducia, sul rispetto e sul sostegno reciproco. Tuttavia, può capitare di trovarsi coinvolte in una relazione in cui il partner sia un manipolatore affettivo, e questo può creare una dinamica malsana e potenzialmente dannosa.

Un manipolatore affettivo o emotivo è una persona che utilizza strategie psicologiche ed emotive per influenzare, controllare o sfruttare gli altri a proprio vantaggio.

In questo articolo esamineremo i problemi che una relazione con un uomo manipolatore inevitabilmente può far sorgere, e cercheremo di fornire dei consigli validi e testati per gestire questa situazione.

Capire la manipolazione nelle relazioni:

La manipolazione nelle relazioni comporta spesso l’uso di tattiche quasi o totalmente invisibili da parte di un partner per controllare o influenzare il comportamento, i pensieri o le emozioni dell’altro. A proprio vantaggio. I comportamenti manipolativi più comuni sono

Gaslighting: Mettere in dubbio la propria realtà o la propria memoria

Mettere in dubbio la propria realtà o la propria memoria Senso di colpa: Usare il senso di colpa per controllare le proprie azioni

Usare il senso di colpa per controllare le proprie azioni Bombardamento d’amore: Eccessivo affetto per ottenere il controllo

Eccessivo affetto per ottenere il controllo Ricatto emotivo: Minacciare conseguenze negative se non ci si adegua

Minacciare conseguenze negative se non ci si adegua Spostamento della colpa: Evitare la responsabilità delle proprie azioni

La relazione con un partner manipolatore può avere gravi conseguenze, e tra queste non possiamo non elencare la diminuzione dell’autostima e de,lla fiducia in se stesse, crisi di ansia e depressione, isolamento da amici e familiari, problemi della fiducia, per arrivare addirittura alla perdita dell’identità personale

Gestire una relazione con un partner manipolatore

Per poter gestire una relazione con un partner manipolatore, o almeno cercare di farlo, è importante avere ben chiara la situazione in cui ci si ritrova, capire quali sono le diverse tattiche di manipolazione, avere il coraggio di fidarsi del proprio istinto quando qualcosa non va, e addirittura arrivare al punto di tenere un diario per tenere traccia dei modelli di comportamento a cui siamo esposte quotidianamente.

Ecco alcuni consigli pratici da tenere sempre molto bene a mente

Stabilire confini chiari e comunicarli al partner con fermezza e coerenza. Siate pronte a far valere le conseguenze in caso di superamento dei limiti.

Dare priorità al proprio benessere mentale ed emotivo, sempre e comunque.

Mantenere i rapporti con amici e familiari, non farsi isolare.

Curare e coltivare interessi personali e hobby, nuovi o preesistenti che siano.

Il sostegno di familiari e amici

Fondamentale cercare sostegno in chi ci vuole bene, da sempre, in maniera incondizionata. Familiari e amici fidati sono una rete di sostegno fondamentale per aiutare chi vive una situazione di questo genere. Non aver paura di rivolgersi a chi può aiutarci, anche arrivando al punto di unirsi a un gruppo di sostegno (serio e affidabile) per i partner di persone manipolatrici. Nei casi più seri può valere la pena di consultare un terapeuta o un consulente qualificato per avere una guida professionale.

Se il vostro partner è disposto a farlo, cercate insieme un aiuto professionale. Un terapeuta può mediare le discussioni e fornire strumenti per una comunicazione più sana.

Tenere la relazione in vita?

Infine ecco il punto più difficile e spesso doloroso. Valutare se vale la pena mantenere la relazione. Cercare di capire se il partner è veramente disposto a cambiare e a lavorare sui problemi, ed essere pronte a chiudere il rapporto se la manipolazione continua o peggiora.

La relazione con un partner manipolatore è impegnativa e potenzialmente dannosa. Sebbene sia possibile gestire una relazione di questo tipo con le giuste strategie, è fondamentale dare priorità al proprio benessere e alla propria sicurezza. Se la manipolazione persiste nonostante i vostri sforzi, valutate se la relazione è veramente sana per voi o se vi sta invece trascinando in un vortice dal quale potreste non essere più in grado di uscire.