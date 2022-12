Capelli mossi (e medio lunghi) per l’uomo 2023. Nuovi trend capelli

Tendenza capelli mossi uomo 2023 – Foto ADVERSUS

Non ci vuole molto per individuare la tendenza delle tendenze per i capelli uomo per il 2023. Ve la anticipiamo subito: capelli mossi e se possibile tendenti al lungo. Questo stile è stato in assoluto il più visto ‘in testa’ ai modelli che hanno sfilato alla recente Milano Fashion Week Uomo, le sfilate erano quelle per l’estate 2023.

All’uscita della sfilata di Dsquared2 Estate 2023, i modelli hanno sostato a lungo sulla strada, cazzeggiando sul marciapiedi come solo loro sanno fare. Spesso e volentieri da qualche tempo a questa parte i modelli, ma anche le modelle se è per questo, escono dalla sfilata e invece di correre via rimangono a farsi fotografare. Come mai? Qualche maligno sostiene che lo facciano su esplicita richiesta degli stilisti (non tutti naturalmente) che li fanno uscire con grandi borse brandizzate contenenti qualche omaggio della casa. Tanto per non perdere anche l’ultima possibilità di promozione gratuita.

Ma torniamo alle teste dei modelli, che da Dsquared2 – ma erano così un po’ ovunque – sfoggiavano capigliature mosse, ondulate, tendenti al lungo. Un trend di cui sentiamo parlare già da tempo e che finalmente iniziamo a vedere sempre più spesso anche sulla strada.

I capelli devono essere almeno di media lunghezza, e la parola d’ordine è: taglio fatto come si deve. Non basta lasciar crescere i capelli, devono essere tagliati bene, ci deve essere un’idea dietro, e soprattutto devono potersi adeguare alla persona che li porta. Importantissimo.

Anche la cura dei capelli è molto importante, i capelli devono essere sani, lucidi, puliti. Non abbiate paura di applicare qualche goccia di leave-in conditioner, o qualche olio leggero per dare corpo e luminosità ai capelli. Ricordate di lavarli spesso, più sono lunghi e più vanno lavati. E se sono tanto lunghi da poterci fare una coda… attenti agli elastici perché i capelli raccolti sono soggetti a strappi e rotture.

