Aspetto potente e altissime prestazioni: la nuova MINI John Cooper Works Countryman

I modelli MINI John Cooper Works sono sempre stati noti per le loro prestazioni esaltanti. Con il suo motore a quattro cilindri da 2,0 litri, la nuova MINI John Cooper Works Countryman rappresenta questa inconfondibile esperienza di guida. La nuova generazione della spaziosa vettura tuttofare è cresciuta notevolmente e offre ancora più spazio, comfort e sicurezza. E grazie al sistema di trazione integrale ALL4, il crossover è anche molto abile fuori strada.

“La MINI John Cooper Works Countryman è una combinazione unica di stile, potenza e senso dell’avventura. Con il suo motore da 300 CV e il suo design sportivo, è la compagna perfetta per chi cerca qualcosa di speciale”, ha dichiarato Stefanie Wurst, responsabile del marchio MINI.

Il nuovo design è caratterizzato da una silhouette possente e minimalista, attraverso la quale la nuova MINI John Cooper Works Countryman emana un senso di avventura, versatilità e affidabilità. Anche il logo John Cooper Works è stato ridisegnato con un look moderno e chiaro. Per la prima volta, il logo viene utilizzato sulla nuova MINI John Cooper Works Countryman nella classica combinazione di colori nero, rosso e bianco.

Grazie al suo design elegante, la nuova MINI John Cooper Works Countryman ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,26, che la rende una delle auto più aerodinamiche della sua categoria. Questo aiuta il motore, che genera 221 kW/300 CV, ad accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. I 400 Nm di coppia e la velocità massima di 250 km/h rendono l’esperienza di guida esaltante.

Le prestazioni eccezionali rendono la guida dinamica una gioia.

Il sistema di trazione integrale di serie distribuisce la potenza in modo preciso e affidabile in ogni situazione di guida. Un impianto frenante ad alte prestazioni con pinze dei freni in colore Chili Red assicura una decelerazione potente e precisa. Anche il suono caratteristico del sistema di scarico a lamelle rende la MINI John Cooper Works Countryman immediatamente riconoscibile come modello ad alte prestazioni. All’interno, il suono del motore generato in tempo reale aumenta l’esperienza di guida emozionale. Un’esclusiva estensione del sound JCW amplifica il suono dell’avviamento del motore e intensifica il paesaggio sonoro con suoni del motore ispirati alle corse.

Pistoni, bielle e supporti motore ottimizzati estraggono la massima potenza dal motore turbo da due litri. Un avanzato turbocompressore di scarico a doppio comando sovralimenta il motore. Insieme all’ingresso dell’aria nella camera di combustione, questo permette alla MINI John Cooper Works Countryman di generare prestazioni elevate e di offrire un’esperienza di guida ancora più dinamica in ogni curva. Il diametro degli pneumatici, aumentato di 30 mm, è ora di 710 mm e la maggiore larghezza di 245 mm esalta il tipico go-kart feeling MINI. I cerchi da 19 e 20 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, esclusivi per la JCW, completano l’ampia gamma.

I sistemi di assistenza avanzati garantiscono un maggiore comfort.

La nuova MINI JCW Countryman dispone di 12 sensori a ultrasuoni e di quattro telecamere Surround View. Supportano gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e consentono la guida parzialmente automatizzata di livello 2 nel pacchetto opzionale completo Driving Assistant Professional. L’assistente è in grado di rilevare gli spazi vuoti nel traffico necessari per cambiare corsia in direzione di un’uscita e porta il veicolo alla velocità ottimale per il cambio di corsia assistito. Per la prima volta, il guidatore della MINI Countryman può staccare le mani dal volante su percorsi di tipo autostradale fino a una velocità di 60 km/h, purché continui a tenere d’occhio il traffico e sia pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Una struttura imponente su qualsiasi terreno.

La nuova MINI John Cooper Works Countryman ha un look audace e sportivo che riflette le sue prestazioni e la sua versatilità. Gli esterni presentano una serie di dettagli specifici del modello che ne migliorano l’aspetto complessivo. Ad esempio, gli elementi aerodinamici con catarifrangenti verticali sul frontale della vettura ne sottolineano l’ampio assetto, mentre i nuovi fari MINI LED con barre orizzontali in JCW Signature Mode conferiscono al crossover un aspetto più espressivo. Il frontale è caratterizzato anche dalla griglia ottagonale di nuova concezione in nero lucido e dal nuovo logo JCW a tre colori.

Il montante C di nuova concezione si unisce senza soluzione di continuità al tetto a contrasto in colore Chili Red, ispirato agli sport motoristici. Il tetto si incurva verso la parte posteriore, conferendo alla MINI JCW Countryman una silhouette agile nonostante la maggiore altezza e larghezza.

Il design esterno ad alto contrasto, combinato con il colore della carrozzeria Legend Grey, enfatizza il look sportivo del modello. Nella parte posteriore, le luci posteriori verticali John Cooper Works Signature Mode incorniciano il corpo vettura eretto e sottolineano la maggiore larghezza.

Gli interni minimalisti sono caratterizzati dal DNA racing.

Nell’abitacolo, la nuova MINI John Cooper Works Countryman presenta un design ridotto. L’abitacolo è diviso in una sezione superiore e una inferiore, con maniglie delle porte verticali e prese d’aria nella zona superiore. Ciò enfatizza l’impressione generale di verticalità e di ampiezza dello spazioso crossover. La combinazione di colori rosso e nero sulla plancia, lungo i pannelli delle porte e sui sedili sportivi JCW di alta qualità è un richiamo all’eredità racing di MINI. La plancia è realizzata con un tessuto bicolore in poliestere riciclato.

La parte posteriore della vettura è estremamente versatile e spaziosa. La fila di sedili posteriori può essere regolata in lunghezza fino a 13 centimetri. Con il sedile posteriore abbattuto, anche gli oggetti più ingombranti possono essere facilmente trasportati nel bagagliaio da 460 litri a 1.450 litri.

La maggiore funzionalità rende l’esperienza di guida più coinvolgente.

Per controllare tutte le funzioni di guida si possono utilizzare gli interruttori a levetta della barra di comando MINI. Il display OLED centrale ad alta risoluzione ospita tutte le altre funzioni. Qui è anche possibile selezionare le nuove MINI Experience Modes e impostare l’ambiente di guida preferito utilizzando sfondi e suoni appositamente progettati. La modalità go-kart offre un’esperienza di guida particolarmente sportiva e nell’abitacolo si sente il suono del motore con un’intensità degna di nota. Il proiettore MINI sul retro del display OLED può essere utilizzato per immergere la plancia in schemi di colori e motivi atmosferici che corrispondono alla Experience Mode selezionata.

Inoltre, è possibile utilizzare l’assistente vocale per gestire numerose funzioni, come la navigazione, il telefono e l’intrattenimento. L’interazione a comando vocale avviene sul display OLED circolare sotto forma di animazione di elementi grafici, tipografici e di un avatar.