Tendenze capelli uomo autunno inverno 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Se siete alla ricerca di idee nuove e trendy per aggiornare il vostro look capelli per la stagione autunno/inverno 2023-2024, potreste prendere in considerazione l’idea di far crescere i capelli più lunghi, e non abbiate paura di usare il gel, tanto gel, per acconciarli. I capelli lunghi stanno tornando di moda tra gli uomini e il gel è il prodotto ideale per creare look diversi che si adattano al vostro mood del momento e alla vostra personalità. Che vogliate uno stile elegante e sofisticato o uno disordinato e moderno, il gel può aiutarvi a realizzarlo.

I capelli medio-lunghi sono una scelta sempre più popolare per gli uomini che vogliono avere più libertà con le loro acconciature. Anche alle recenti sfilate uomo alla Miiano Fashion Week abbiamo visto moltissimi modelli con i capelli medio lunghi e molto gel per lo styling. Nelle foto che pubblichiamo su questa pagina potete vedere le teste di alcuni modelli all’uscita della sfilata Etro per la primavera estate 2024.

I capelli lunghi. Pro e contro

I capelli medio lunghi presentano alcuni indubbi vantaggi. Possono adattarsi a diverse forme di viso e tipi di capelli, a seconda di come faremo lo styling. Possono aggiungere volume e consistenza ai capelli, rendendoli più vivaci e interessanti, è inoltre possibile sperimentare diversi look, come lo slicked back, la riga laterale, il pompadour, il taglio texturizzato, ecc. Sono un ottimo modo per esprimere la vostra personalità e la vostra individualità, in quanto i capelli lunghi possono più facilmente essere personalizzati con colori, accessori o motivi diversi.

I capelli lunghi presentano anche però dei problemi diciamo di ‘gestione’. Richiedono una maggiore cura rispetto ai capelli corti, poiché sono più soggetti a nodi, danni e doppie punte. Richiedono l’utilizzo di più prodotti per la cura e per lo styling rispetto ai capelli corti, poiché necessitano di maggiore controllo e struttura per ottenere e soprattutto mantenere il look desiderato. Potrebbero infine non essere adatti ad alcune occasioni o situazioni, come ambienti formali o professionali.

Per quanto riguarda l’uso del gel, sappiate che non basta prendere il primo che trovate sui banchi del supermercato, ogni tipo di capello ed ogni acconciatura ha bisogno del giusto tipo di supporto, in questo caso del giusto tipo di gel. Ecco alcuni consigli:

Gel a tenuta leggera: adatto ai capelli fini o sottili, in quanto non li appesantisce e non li rende rigidi. Funziona bene anche per i capelli mossi o ricci, in quanto dà definizione ed esalta la texture naturale. Il gel a tenuta leggera è ideale per creare un look disordinato e giocoso, con un po’ di movimento e rimbalzo.

Gel a tenuta media: offre una tenuta leggermente più forte rispetto al gel a tenuta leggera, ma lascia comunque una certa flessibilità ai capelli. È indicato per i capelli più spessi o più grossi che hanno bisogno di maggiore controllo e struttura. Il gel a media tenuta dona anche una bella lucentezza ai capelli, facendoli apparire sani e lucidi.

Gel a tenuta forte: offre la tenuta più forte tra tutti i tipi di gel, mantenendo i capelli a posto per tutto il giorno. È perfetto per creare stili eleganti e sofisticati che non richiedono movimenti o ondulazioni. Il gel a tenuta forte rende inoltre i capelli più solidi e rigidi rispetto ad altri tipi di gel.

Ecco infine alcuni consigli per applicare correttamente il sui capelli lunghi:

Iniziare con capelli umidi o tamponati, puliti e districati. Se i capelli sono troppo bagnati o troppo asciutti, il gel non funzionerà bene.

All’inizio utilizzate una piccola quantità di gel, a seconda della lunghezza e dello spessore dei vostri capelli. Potete sempre aggiungerne di più in seguito, se necessario, ma è difficile rimuovere il gel in eccesso senza lavare di nuovo i capelli.

Strofinate il gel tra le mani per distribuirlo uniformemente. Applicatelo quindi sui capelli partendo dalle radici e scendendo verso le punte. Usate le dita o un pettine per distribuire il gel su tutti i capelli.

Acconciate i capelli in base al look che volete ottenere. Potete usare un pettine o una spazzola per creare uno stile liscio ed elegante, oppure le dita per creare uno stile strutturato e spettinato.

Lasciate che i capelli si asciughino naturalmente o usate un phon a calore basso se avete fretta.

Evitate di toccare o spazzolare i capelli mentre si asciugano, perché questo potrebbe rovinare l’effetto del gel.

Come avete visto, i capelli lunghi e il gel sono un’ottima combinazione per gli uomini che vogliono aggiornare il proprio look e presentarsi in linea con le nuove tendenze capelli uomo per la stagione autunno/inverno 2023-2024. Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina, e fatevi venire qualche idea!

