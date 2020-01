Ecco i consigli degli esperti per tenere sotto controllo i tuoi capelli quando diventano lunghi, e onde e riccioli ti fanno venire voglia di darci un taglio. Pensaci bene, perché poi per farli ricrescere…

Chi ha i capelli lunghi, soprattutto chi ha capelli ricci o ondulati, sa benissimo che sono più i giorni in cui pensa seriamente di tornare ad un taglio corto che quelli in cui è contento di averli fatti crescere.

Li lavi e diventano un cespuglio secco di capelli lucidi e gonfi come quelli delle bambole. Cerchi di controllarli con qualche prodotto preso a caso dall’armadietto del baglio e ti pare di esserci riuscito. Esci, e mentre sei in compagnia questi tornano gonfi come prima del tuo inutile tentativo di controllarli, e non puoi più fare niente, devi tenerteli così…

Non pensiate che stiamo esagerando, chi ha i capelli lunghi si riconoscerà sicuramente in questo ritratto semiserio. Per fortuna c’è una soluzione, e questa soluzione consiste nella giusta cura dei capelli, nei giusti prodotti per tenerli sotto controllo. Ecco i consigli degli esperti:

Non lavare i capelli troppo spesso, fai passare almeno tre o quattro giorni tra un lavaggio e l’altro. Usa sempre uno shampoo delicato, o meglio ancora – se lo trovi – qualche shampoo specifico per i capelli ricci o secchi. Maschera per i capelli. Molto importante per cercare di renderli un po’ meno secchi e per controllarli. Dopo lo shampoo, applica una buona maschera per qualche minuto, poi sciacqua bene i capelli. Cerca di non usare il fohn. I capelli tendono a seccarsi, spezzarsi, gonfiarsi, e tante altre cose che stai cercando di evitare. Se proprio lo vuoi/devi usare… applica un prodotto protettivo prima di usare il fohn, di quelli che usano le donne per proteggere i capelli dal caldo della piastra per capelli. Comprati un buon leave in conditioner per capelli. Ce ne sono tanti in commercio, fai qualche esperimento e poi tieni quello che ti lascia i capelli idratati, un po’ appesantiti, controllabili. Usalo quasi come se fosse un gel, o una pasta per capelli, sul capello semi asciutto. Idem per il gel, la pasta per capelli, la cera. Qualsiasi prodotto tu abbia deciso di usare, cerca tra quelli indicati per i capelli ricci, e inizia a fare pratica. Impara come applicarlo, impara a conoscere come si comporta sui tuoi capelli. Infine, un buon parrucchiere potrà darti una mano sfoltendo, sistemando, senza toccare la lunghezza ma intervenendo lì dove anche i prodotti non possono fare più di tanto.

Ecco qui, sette punti che dovrebbero fare parte integrante della tua routine di bellezza capelli. Soprattutto se hai deciso di far crescere i capelli, ma ogni mattina la tentazione di tagliarli è forte. Controllare i capelli è il segreto che adesso non è più un segreto.

