Sfilata collezione Chloé autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Chloé

Nella collezione autunno inverno 2023 2024 abiti e borse vengono presentati come un arazzo grafico e multicolore. Ricami a contrasto neri e marroni su una gonna di pelle e una giacca abbinata. Silhouettes ispirate al Rinascimento, lavorazioni innovative e materiali inaspettati. Un cappotto mantella imbottito con arricciature lungo le cuciture è realizzato in nylon riciclato.

Un abito senza spalline sopra il ginocchio con maniche a vescica è realizzato in pelle Nappa, una reinterpretazione modernista e grafica del Rinascimento. L’uso di tessuti contrastanti in bianco e nero accentua le vita a cuore e le scollature alte degli abiti, conferendo a questi riferimenti storici un’estetica contemporanea.

La garza di lana a basso impatto è utilizzata in una serie di capi, tra cui mantelle e abiti lunghi. L’architettura rinascimentale ha ispirato una moltitudine di lavorazioni che dimostrano il savoir-faire della Maison. Un motivo dégradé di diamanti in raso nero viene applicato a mano su lana. Un materiale grafico fatto di sottili strisce di tessuto nero, bianco e giallo viene cucito insieme ed è utilizzato per i cappotti.

I pantaloni sono attentamente realizzati con intricate formazioni di intrecci di pelle e plissé. Sono stati esplorati i limiti dello sviluppo dei tessuti. Sono state sviluppate nuove tecniche di pizzo per un abito aderente che gli conferiscono elasticità e comodità per la donna attiva.

Un abito mantella oversize è lavorato a maglia con una “pelliccia finta” di cashmere e seta. Il pannello degli abiti con linee orizzontali e verticali si basa sui modelli di crinolina ma è realizzato in maglieria per introdurre un senso di morbidezza e femminilità nel knitwear di Chloé.

La Marcie, che compie 13 anni quest’anno, va oltre la sua iconica silhouette di borsa ed è decostruita in una giacca di pelle e pantaloni abbinati, così come mocassini. I design delle calzature vengono trasformati in modelli sopra il ginocchio con tomaia in pelle. Un tocco femminile viene dato agli stivali maschili sotto forma di un tacco dorato e i sandali sono decorati con una fibbia ispirata agli archivi di Chloé.

I design delle borse in pelle ispirate ai portamonete medievali vengono portati a mano. La borsa Penelope, che ha debuttato nella collezione estiva 2023, è realizzata in pelle rigida, patchwork di camoscio e shearling decorato, e viene rifinita con dettagli artigianali, come intrecci di pelle e una chiusura metallica con moneta caratteristica ispirata all’archivio dei gioielli della Maison. Una nuova versione mini per AW23 è decorata con una catena.