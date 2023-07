Il caldo eccessivo non solo può farci sentire più stanchi e a disagio, ma può anche comportare seri rischi per la salute, soprattutto per

Come proteggersi dal caldo eccessivo: Rischi per la salute, idratazione e consigli

Il caldo eccessivo non solo può farci sentire più stanchi e a disagio, ma può anche comportare seri rischi per la salute, soprattutto per i non più giovanissimi. In questo articolo approfondiremo quail sono questi rischi ma soprattutto forniremo consigli su come affrontare il problema delle le temperature troppo elevate.

I rischi per la salute legati al caldo

Il corpo umano ha la capacità di adattarsi per mantenere una temperatura interna stabile, sia che faccia troppo caldo sia che faccia troppo freddo, ma un clima estremamente caldo può mettere a dura prova questo sistema. Due dei problemi più gravi legati al caldo eccessivo sono l’esaurimento da calore e il colpo di calore.

1. Esaurimento da calore. Questa condizione può verificarsi dopo diversi giorni di esposizione a temperature elevate e a un ricambio di liquidi inadeguato o squilibrato. I sintomi includono sudorazione abbondante, debolezza, pelle fredda, pallida e umida, polso debole, svenimento e vomito.

2. Colpo di calore. Si tratta di una condizione più grave che può verificarsi quando il corpo si surriscalda, in genere con una temperatura corporea superiore a 40°. È il disturbo più grave legato al caldo e può portare a danni al cervello e ad altri organi vitali, soprattutto se non viene trattato tempestivamente.

Altri problemi legati al caldo eccessivo sono i crampi, l’eritema e la sincope da calore (svenimento).

Cosa fare?

Rimanere idratati

L’idratazione è fondamentale quando fa caldo. L’acqua è l’opzione migliore e, in caso di caldo estremo, si dovrebbe puntare a bere almeno 2-4 bicchieri di acqua fresca ogni ora. Evitate le bevande contenenti caffeina e l’alcol, perché possono far perdere più liquidi al corpo.

Anche le bevande per sportivi possono essere utili, soprattutto se si è fisicamente attivi, in quanto possono aiutare a sostituire il sale e i minerali persi con la sudorazione. Tuttavia, spesso contengono zuccheri e devono essere usate con parsimonia.

Cosa mangiare

Nella stagione calda, l’alimentazione può aiutare a mantenersi freschi e idratati. Puntate su pasti leggeri e ben bilanciati. Includete molta frutta e verdura, che hanno un alto contenuto di acqua. Anguria, cetrioli e agrumi sono particolarmente indicati.

Evitate i pasti pesanti e gli alimenti ricchi di proteine, che possono aumentare il calore metabolico e causare la perdita di acqua. Anche i cibi piccanti possono far sentire più caldo.

Altri consigli

Rimanere in casa. Durante la parte più calda della giornata (di solito tra le 11.00 e le 15.00), cercate di stare in casa in un ambiente climatizzato. Se non avete l’aria condizionata a casa, prendete in considerazione l’idea di visitare un luogo pubblico che ce l’abbia, come un centro commerciale o una biblioteca.

Vestitevi in modo appropriato. Indossate abiti leggeri, di colore chiaro e non aderenti. I tessuti naturali, come il cotone, sono una buona scelta perché permettono alla pelle di respirare.

Applicare una protezione solare ad ampio spettro con un SPF di almeno 30 e indossare un cappello a tesa larga e occhiali da sole quando si è all’aperto. Le scottature influenzano la capacità del corpo di raffreddarsi e possono disidratare.

Fate docce o bagni freschi: Una doccia o un bagno fresco possono aiutare ad abbassare la temperatura corporea. In alternativa, anche l’applicazione di un impacco freddo o di un panno umido sul collo, sui polsi o sulla fronte può aiutare a raffreddarsi.

Cercate di evitare l’attività fisica intensa durante la stagione calda, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Se dovete fare attività fisica, fatela al mattino presto o alla sera tardi e bevete molti liquidi prima, durante e dopo.

Ricordate che gli effetti del caldo possono essere cumulativi, quindi è importante adottare queste precauzioni in modo costante durante la stagione calda. Cercate di mantenervi idratati, mangiando leggero e adottando le misure che vi abbiamo descritto per rimanere freschi.