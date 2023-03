Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

La democrazia Diesel: denim, utility, pop e gioco, debuttano di fronte a una platea di quasi 5000 persone. La sperimentazione per tutti, un’energia inclusiva, questa ripartenza di Diesel per il 21esimo secolo è solo all’inizio. È una sfilata che batte un Guinness dei Primati: nel cuore della passerella si trova la scultura gonfiabile più grande del mondo.

La moda democratica è tutto, con sperimentazione e sovversione per ogni singolo giorno. Il devoré in denim è creato tessendo la tela su una base trasparente, così come la vita in devoré dei pantaloni in jeans a vita bassa fatta a corsetto. L’effetto è creato anche con maglie in denim, mentre il jeans in parte solarizzato pare essere stato lasciato esposto al caldo sole estivo per anni.

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

Il denim è ricamato grossolanamente con uno strato di tulle che viene poi stracciato, mentre la tela consumata è tenuta insieme da linee di cucitura e da una fodera. Altri denim invece sono stati uniti ad uno strato di cotone e in seguito sottoposti a un lavaggio acido, rivelando ancora una volta il tessuto. Sono state fatte scansioni di denim consumato per creare stampe trompe l’oeil dall’effetto seconda pelle, mentre molti pezzi della collezione sono rifiniti con denim grezzo per una pura energia Diesel.

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

I pantaloni da lavoro con maxitasche sono solarizzati per dare carattere, i cargo in raso guardano al futuro, mentre i piccoli top fluidi vengono mantenuti da larghe cinture. Le giacche da lavoro in nylon e i pantaloni svolazzanti hanno parti di cotone che vengono poi tagliate via; abiti e pantaloni sono composti da strati di organza che si aprono; le t-shirt stampate a doppio strato hanno buchi per gli smiles tagliati nello strato superiore che rivelano la stampa sottostante.

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

Gli abiti a sottoveste a fiori dai colori acidi sono rifiniti con il pizzo, così come i miniabiti a canotta con arricciamenti su collo e braccia. Le vivaci maglie sono verniciate e poi craccate, come i vestiti metallici pop, o le giacche senza maniche chiuse da gancetti. Il denim plastificato è resistente all’acqua come gelatina, le pieghe lasciate deliberatamente senza tintura e i giacconi dalle stampe metalliche sono come una città che si riflette nelle cromature.

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

Le giacche in pelle rigenerata sono tagliate a vivo. I pezzi in denim della Diesel Library sono rigenerati ed inseriti in strati di denim grezzo. Pezzi artigianali in denim sono tagliati e consumati come se il denim venisse trasformato in pelliccia, un cappotto artigianale è composto interamente da oltre 15.000 etichette Diesel invecchiate e spazzolate.

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

Diesel sfilata collezione uomo primavera estate 2023 – Photo Courtesy of Diesel

I tacchi in denim slip-on hanno pratiche tasche per facilitare le uscite. I sandali con il cinturino hanno suole sportive, mentre gli stivali in vernice sono rifiniti con una D metallica. Le infradito da uomo sono sagomate, mentre le sneakers Prototype hanno un taglio aperto per l’estate. Le borse 1DR sono di taglia media o micro, e le borse D-vina sono accessoriate con brillanti ciondoli, o reinventate con una D sagomata.