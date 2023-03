Mi alleno regolarmente in palestra, ma da qualche tempo non riesco ad aumentare i pesi, e i muscoli sembrano non rispondere più come una volta agli allenamenti. Aiuto!

Superare le fasi di stallo in palestra. Allenamento e pesi

Mi alleno regolarmente in palestra, ma da qualche tempo non riesco ad aumentare i pesi, e i muscoli sembrano non rispondere più come una volta agli allenamenti. Cosa devo fare?

La risposta non può essere sempre le stessa per tutti, perché ci sono molti elementi che possono contribuire al successo, ma anche all’insuccesso, degli allenamenti in palestra con i pesi. Ma una risposta che vale per la maggior parte degli uomini che si allenano in palestra è sicuramente che qualcosa nell’allenamento deve essere cambiata, e non e’ tanto il tipo di esercizio che deve essere cambiato, ma lo stimolo allenante.

Il muscolo tende ad abituarsi ad un certo tipo di allenamento, ma se noi periodicamente cambiamo lo stimolo con il quale lo alleniamo e’ molto difficile che vi siano stalli legati all’allenamento.

Altro fattore importante in caso di stallo potrebbe essere dovuto ad eccessivo allenamento, in questo caso un riposo ciclico da farsi ogni tre mesi circa e’ fondamentale per resettare tutti i valori del corpo compresi quelli ormonali abbassati dal troppo allenamento ed infiammatori dal troppo stress.

Ricominciare l’allenamento dopo una o due settimana non fa nient’altro che migliorare la percettività allo stimolo fattore determinante poiché ricordiamo che il primo stimolo e più importante che arriva al muscolo, non è il peso che solleviamo, ma l’impulso elettrico che arriva dal nostro cervello, la percezione neuromuscolare prima di tutto.

Se non riuscite più a fare progressi in palestra allora provate a stravolgere il vostro allenamento, cambiate i tempi di recupero, il numero di serie e di ripetizioni, il riposto. Provate a stravolgere il vostro allenamento per dare nuovi stimoli al vostro organismo e farlo ripartire.