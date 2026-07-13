Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027: vacanze siciliane

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Tutto nasce dalla Sicilia. È una presenza costante nell’immaginario creativo di Dolce&Gabbana, plasmato nel tempo dalla luce dell’isola, dalla sua cultura, dai suoi contrasti e dal suo straordinario sapere artigianale.

Da millenni questa terra al centro del Mediterraneo è stata attraversata, desiderata e conquistata da popoli e culture differenti. Ognuno ha lasciato tracce della propria identità, contribuendo a creare quel mosaico di influenze che oggi definisce il carattere unico e sfaccettato della Sicilia. Ancora oggi, l’isola continua ad accogliere nuovi viaggiatori sulle sue antiche coste.

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la Sicilia è molto più di una destinazione o di una fascinazione passeggera. È il luogo d’origine in cui tutti sono i benvenuti. Per la Primavera/Estate 2027, questo legame trova una nuova espressione in Vacanze Siciliane, una collezione in cui l’isola diventa allo stesso tempo punto di partenza e orizzonte creativo.

Un viaggio attraverso le molteplici identità della Sicilia

La collezione si sviluppa attraverso le tante anime della Sicilia, dalle città vibranti ai borghi più remoti, dagli antichi templi greci all’architettura barocca della Val di Noto, dai mosaici di Monreale fino all’anfiteatro di Taormina.

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Tra mare e pietra, luce e ombra, emerge un’eleganza profondamente siciliana. Un’eleganza sospesa tra rigore e spontaneità, capace di raccontare il carattere di una terra modellata dalla storia, dall’artigianalità e da una bellezza senza tempo.

Una sartoria morbida con anima artigianale

Questa visione prende forma attraverso un guardaroba fluido e leggero, pensato per accompagnare il movimento naturale del corpo. La sartoria si ammorbidisce e si decostruisce, mentre le silhouette diventano aperte e ariose. Materiali e lavorazioni esprimono in ogni dettaglio un’autentica sensibilità artigianale.

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

La sfilata attraversa tutte le sfumature della sicilianità. Si apre con l’iconico nero Sicilia, espressione di identità, intensità e raffinata ricchezza del dettaglio, dove la sartoria assume un ruolo centrale.

Da qui la collezione accompagna il viaggio di un uomo che scopre l’isola attraverso un guardaroba che unisce lo spirito della vacanza e del tempo libero a colori, decorazioni e richiami profondamente radicati nel territorio. Il percorso si conclude con look total white, luminosi e leggeri.

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

La palette richiama i paesaggi siciliani attraverso toni della sabbia e della pietra calcarea, blu ispirati al mare, turchese, verde pistacchio e sfumature che evocano le tradizionali granite siciliane.

Un guardaroba ispirato alle estati del Mediterraneo

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Cotoni leggeri, maglieria e camosci intrecciati conferiscono ai look matericità e disinvoltura. Polo, giacche e persino le classiche camicie vengono reinterpretate attraverso il linguaggio della maglieria, offrendo una nuova lettura di capi iconici del guardaroba maschile.

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Costumi in seta, lavorazioni crochet, maglie con motivo chevron e giacche sartoriali in lino si ispirano ai viaggiatori che scoprirono la Sicilia tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Stampe cartolina e motivi di limoni arricchiscono la collezione con un repertorio vivido di immagini e ricordi.

Vacanze Siciliane come guardaroba dell’estate

Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027 – Photo courtesy of Dolce&Gabbana

Vacanze Siciliane racconta un guardaroba estivo plasmato dall’artigianalità, dalla leggerezza e dalla sensualità che appartengono all’anima più autentica della Sicilia. Attraverso questa collezione, Dolce&Gabbana celebra l’isola come fonte inesauribile di ispirazione e scenario di una visione contemporanea del guardaroba maschile.