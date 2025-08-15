Tendenze capelli 2025, torna la frangia lunga - Photo Charlotte Mesman

ADVERSUS | MODA | Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González

Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González

Appena uscita dalla passerella Hermès Autunno/Inverno 2025–2026 a Parigi, América González ha dimostrato – ancora una volta – perché è una delle regine dello street style per i fotografi

Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González - Photo ADVERSUS
Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González – Photo ADVERSUS

Appena uscita dalla passerella Hermès Autunno/Inverno 2025–2026 a Parigi, América González ha dimostrato – ancora una volta – perché è una delle regine dello street style per i fotografi specializzati in model-style: disponibile, elegante e con uno stile sempre impeccabile senza esagerare. Il suo look off-duty univa un capospalla tecnico oversize a capi essenziali minimal, creando un contrasto rilassato ma d’impatto rispetto alla sua presenza impeccabile in passerella.

América González è una delle nostre modelle preferite per quanto ci riguarda durante le Fashion Week. È sempre paziente con i fotografi e resta cordiale anche nel caos del dopo sfilata. Dopo quasi ogni show – quando decine di modelle si riversano in strada tutte insieme – lei è sempre tra le più disponibili. E così è stato anche subito dopo la sfilata Hermès Autunno/Inverno 2025-2026 a Parigi. Mentre altre modelle si affrettavano ad andare via o tenevano lo sguardo basso (chissà perché), América si è messa a disposizione dei fotografi.

Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González - Photo ADVERSUS
Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González – Photo ADVERSUS

Nata il 27 aprile 1995 a Caracas, in Venezuela, la storia vuole che América González studiasse medicina all’Università Centrale del Venezuela quando la sorella la convinse a partecipare a un casting locale. Inizialmente timida, attirò l’attenzione della stylist Tata Hellmund – un incontro fortuito che la ha catapultata nel mondo della moda. Ha debuttato a Milano sfilando per Angel Chen e, nella stessa stagione, è salita in passerella anche per Dries van Noten. Nonostante avesse perso un primo casting per Dior, è riuscita comunque a sfilare per loro nella collezione Autunno/Inverno 2022 – tutto nella sua stagione d’esordio.

Vogue l’ha inserita tra le “10 Breakout Models” della Primavera/Estate 2022. In quella stessa stagione ha calcato le passerelle di 30 sfilate, incluse quelle di marchi come Louis Vuitton, Michael Kors, The Row e Fendi.

Lo street style

Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González - Photo ADVERSUS
Dopo la sfilata. Come si vestono le modelle quando si spengono i riflettori: América González – Photo ADVERSUS

La sfilata era appena terminata e l’energia era ancora nell’aria quando América è uscita dal backstage. Indossava un’ampia giacca a vento grigio ardesia in nylon stropicciato, con spalle scese e coulisse – proprio il tipo di capospalla tecnico che domina questa stagione. Sotto, una t-shirt grigio melange annodata con nonchalance in vita spezzava la verticalità del look con un tocco morbido e scultoreo.

I pantaloni, color grigio talpa e dalla linea slim, completavano l’insieme: modello biker con zip lungo le gambe e piccoli dettagli con rivetti, per dare struttura al look. Gli accessori erano pochi ma incisivi: occhiali ovali stretti in stile anni ’90 e una borsa shopper in pelle nera lucida portata con disinvoltura su una spalla.

América González in passerella per Hermès autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Hermès
América González in passerella per Hermès autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Hermès

Un contrasto netto rispetto all’eleganza equestre e impeccabile che aveva appena interpretato in passerella per Hermès. Sul palco era elegante e strutturata; fuori, ha scelto una sicurezza più rilassata fatta di movimento, semplicità e dettagli informali — quei tocchi che rendono persino una semplice t-shirt capace di ispirare. I fotografi l’hanno circondata, catturando il suo outfit: hanno immortalato quel momento sospeso in cui una modella esce dalla scena della moda per rientrare nella realtà, senza però smettere di sembrare in piena performance.

