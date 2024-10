Progettate per la pista e per l’utilizzo su strada: le nuove 911 GT3 e 911 GT3 con pacchetto Touring

Sin da quando è stata introdotta nel 1999, la 911 GT3 ha saputo offrire il miglior connubio tra le caratteristiche di una vettura da corsa e la praticità d’uso nel quotidiano. In occasione del suo 25° anniversario, quest’auto sarà presentata per la prima volta contemporaneamente in due versioni: una sportiva da pista con alettone e una versione più discreta con pacchetto Touring. Grazie a pacchetti personalizzati e a opzioni innovative, le varianti della GT3 possono essere ulteriormente adattate ai gusti del cliente e all’uso che se ne intende fare.

Porsche rilancia la 911 GT3. Nell’anno del suo anniversario, questa vettura sportiva da strada eccezionalmente idonea alla pista si presenta con un’importante riduzione dei pesi, un motore boxer da 4,0 litri ad aspirazione naturale capace di erogare una potenza di 375 kW (510 CV) e 450 Nm di coppia e nuovi optional fortemente orientati al cliente. Il pacchetto Weissach, disponibile per la prima volta sulla 911 GT3, prevede ancor più opzioni personalizzate di configurazione per l’uso in pista. Inoltre, questa sportiva è accompagnata da un equipaggiamento di serie più completo e da altri optional che ne esaltano ulteriormente la precisione e la sportività.



Una linea contemporanea per la 911 GT3

I nuovi modelli 911 GT3 sfoggiano una linea affilata nella parte anteriore e posteriore e soluzioni aerodinamiche specifiche. In entrambe le varianti, il diffusore anteriore riconfigurato, la sagoma ricercata del profilo dello spoiler e le alette modificate nel sottoscocca aumentano la deportanza e ottimizzano di conseguenza il flusso d’aria. I proiettori a LED con tecnologia Matrix rivisitati, disponibili sulla 911 GT3 con anello decorativo bianco opzionale, integrano tutte le funzioni di illuminazione della 911 eliminando la necessità di luci extra inserite nella fascia sotto il paraurti anteriore. Ciò consente di ampliare l’area di ingresso dell’aria e di creare un look decisamente ben strutturato. Nella sezione posteriore, il diffusore, le prese d’aria e il cofano posteriore sono stati ridisegnati. L’alettone di coda della 911 GT3 è provvisto di nuove piastre laterali angolate.



Sull’assale anteriore a doppio braccio oscillante, Porsche utilizza braccetti longitudinali di forma aerodinamica sviluppati appositamente con un profilo a goccia. Questi braccetti aumentano la deportanza nel passaruota alle alte velocità e migliorano il raffreddamento dei freni. Per garantire che il bilanciamento della deportanza tra l’asse anteriore e quello posteriore sia mantenuto anche in caso di frenata da velocità elevate, gli esperti in sospensioni hanno ridotto il beccheggio (sistema antiaffondamento). Sulla nuova 911 GT3, il giunto sferico anteriore del braccio oscillante inferiore è stato posizionato più in basso sull’asse anteriore. Queste modifiche sono state riprese dall’attuale 911 GT3 RS. La 911 GT3 monta di serie pneumatici sportivi 255/35 ZR 20 (anteriori) e 315/30 ZR 21 (posteriori) con maggiore aderenza sul bagnato; come optional sono disponibili anche gomme da pista con omologazione stradale.



Pacchetto Touring disponibile a partire dal lancio e ulteriormente personalizzabile

Con il cambio di modello, Porsche identifica in modo ancora più chiaro le varianti della 911 GT3. Per la prima volta, il famoso pacchetto Touring sarà disponibile già al momento del lancio sul mercato. Il nome “pacchetto Touring” risale a una variante di equipaggiamento della 911 Carrera RS 2.7 del 1973 e fa parte della linea 911 GT3 dal 2017. Nella nuova 911 GT3 esso assume un carattere ancora più distintivo, che si riflette nel logo “911 GT3 Touring” posto sulla griglia del cofano posteriore. La 911 GT3 con pacchetto Touring rinuncia all’ala fissa, preservando così la linea elegante e intramontabile della 911. Uno spoiler posteriore estensibile con bordo a strappo, il famoso flap di Gurney e un nuovo design delle alette nel sottoscocca assicurano il bilanciamento aerodinamico. L’abitacolo è caratterizzato da rivestimenti in pelle di alta qualità e da un’atmosfera classicamente sportiva. Per la prima volta sono disponibili su richiesta i sedili posteriori per la 911 GT3 con pacchetto Touring. Ciò consente di adattare questa vettura sportiva per tutti i giorni in maniera ancor più specifica alle esigenze del cliente, garantendo il massimo piacere di guida sulle strade tortuose di campagna. “In particolare sulle strade tortuose di campagna si percepisce chiaramente che la regolazione dello sterzo è stata ulteriormente migliorata rispetto al modello precedente”, ha dichiarato Walter Röhrl, brand ambassador di Porsche. “Ciò trasmette ancor più fiducia nell’auto, che mostra maggiore fluidità negli spostamenti laterali, senza per questo perdere in immediatezza”. Il rapporto di trasmissione più corto, inoltre, aumenta notevolmente il piacere di guida sulle strade extraurbane.



Una struttura leggera in tutto e per tutto

Il peso complessivo ridotto favorisce una manovrabilità più agile e diretta della 911 GT3. La nuova 911 GT3 punta tutto sulla leggerezza. Un nuovo cerchione in alluminio leggero color argento riduce le masse non sospese di oltre 1,5 kg rispetto al modello precedente. A richiesta, con il pacchetto Weissach o il pacchetto Leichtbau (leggero), sono disponibili cerchi in magnesio che permettono di risparmiare nove chilogrammi. Una nuova batteria leggera agli ioni di litio da 40 Ah contribuisce alla dinamica della vettura, riducendone il peso di altri quattro chilogrammi circa. Nella configurazione più leggera, la nuova 911 GT3 pesa solo 1.420 kg.



Rapporto di trasmissione ridotto dell’otto per cento

Il motore ad aspirazione naturale da 4,0 litri della nuova 911 GT3 è stato progettato per soddisfare le attuali normative restrittive sulle emissioni allo scarico ed è dotato di due filtri antiparticolato e quattro convertitori catalitici. Grazie a questo potentissimo impianto di controllo delle emissioni, Porsche riesce a garantire inoltre un rombo di grande impatto. La potenza del motore boxer a sei cilindri è frutto di una serie di misure di ottimizzazione. Le teste dei cilindri sono state riviste e la geometria delle camme più spinta della GT3 RS garantisce una prestazione ancora più dinamica a regimi di giri più elevati. Inoltre, vengono utilizzate valvole a farfalla singole con flusso ottimizzato e radiatori dell’olio migliorati. La potenza erogata continua a essere di 375 kW (510 CV). Ciò significa che ogni kilowatt di questo potente motore naturalmente aspirato rivisitato deve spostare solo 3,8 chilogrammi (2,8 kg/CV) nella configurazione più leggera della vettura. Inoltre, sia il cambio a doppia frizione (PDK) a 7 velocità sia il cambio manuale GT a 6 rapporti offrono un rapporto di trasmissione più corto dell’8% rispetto al modello precedente. Entrambe le varianti di cambio sono disponibili sia per la 911 GT3 sia per la 911 GT3 con pacchetto Touring. La nuova 911 GT3 accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi con il PDK e raggiunge una velocità massima di 311 km/h (cambio manuale: 3,9 s; 313 km/h). “In pista, la nuova 911 GT3 assicura un livello di controllo ancora più elevato perché si mantiene più stabile e si gestisce meglio sui dossi e quando si passa sopra i cordoli, grazie alla messa a punto di migliorie degli ammortizzatori”, spiega il brand ambassador, Jörg Bergmeister. “Il sistema antidive riduce sensibilmente il movimento di beccheggio in frenata. Ne consegue che il bilanciamento dell’auto rimane decisamente più costante in tutte le condizioni”.



Un sedile sportivo leggero innovativo

Per la nuova 911 GT3 è disponibile come optional un nuovo sedile avvolgente leggero con schienale ribaltabile e guscio in CFRP. Il sedile è dotato di airbag toracico integrato, regolazione elettrica dell’altezza e regolazione longitudinale manuale; come optional è disponibile un dispositivo di riscaldamento del sedile a tre regolazioni. Parte dell’imbottitura del poggiatesta può essere rimossa. Ciò migliora l’ergonomia per la maggior parte dei conducenti che indossano il casco durante la guida in pista. La funzione di abbattimento dello schienale, azionabile tramite un anello, consente di accedere ai sedili posteriori opzionali offerti per la prima volta nella 911 GT3 con il pacchetto Touring. In alternativa, è possibile ordinare i sedili sportivi adattivi Plus con regolazione elettrica a 18 vie.



L’abitacolo di serie nero a due posti e il cruscotto della nuova 911 GT3 si basano sul design degli attuali modelli 911. A differenza dei modelli Carrera, però, la 911 GT3 non si accende con un pulsante, ma con la più classica chiavetta di accensione. Una gabbia di sicurezza disponibile come optional sottolinea la vicinanza al mondo degli sport motoristici. Il quadro strumenti digitale al centro assiste il guidatore con un sistema di visualizzazione e di comando strutturato in modo chiaro. Grazie a uno schema di colori a contrasto, il contagiri e il cronometro sono leggibili all’istante. La modalità di visualizzazione “Track Screen” riduce le indicazioni digitali a sinistra e a destra del contagiri a dati essenziali su pneumatici, olio, acqua e carburante e indica al conducente il momento di cambiata ottimale mediante un segnale lampeggiante. Se lo si desidera, è possibile ruotare il display del contagiri in modo che la velocità limite di 9.000 giri/min. si trovi a ore 12.



Pacchetti personalizzati per 911 GT3 e 911 GT3 Touring

Porsche propone diversi pacchetti di equipaggiamento per la nuova 911 GT3. Il pacchetto Weissach, disponibile per la prima volta, consente di configurare la 911 GT3 in modo ancora più personalizzato per la guida su circuito. La barra antirollio, le aste di accoppiamento e il pannello di taglio sull’asse posteriore sono realizzati in CFRP, così come il tetto, le piastre laterali dell’alettone, il guscio superiore dello specchietto retrovisore esterno, il triangolo dello specchietto e gli air blade nella sezione anteriore. Gli interni sono impreziositi da rivestimenti aggiuntivi in pelle e Race-Tex. Le maniglie delle portiere e le reti portaoggetti in CFRP migliorano la struttura dei pannelli interni delle portiere rendendoli più leggeri. Come optional sono disponibili una gabbia di sicurezza in CFRP e cerchi leggeri forgiati in magnesio.

Per la 911 GT3 con pacchetto Touring è previsto il pacchetto Leichtbau. In questo caso, il tetto in tinta con la carrozzeria, la barra stabilizzatrice, le aste di accoppiamento e il pannello di taglio dell’asse posteriore sono realizzati in CFRP. Anche i cerchi leggeri in magnesio forgiato e i pannelli delle porte leggeri rientrano nel pacchetto. In abbinamento al cambio sportivo GT a 6 marce di serie viene utilizzata la leva del cambio accorciata della 911 S/T. Davanti alla leva del cambio si trova una targhetta con la scritta “Leichtbau” a indicare il pacchetto leggero.



Per la 911 GT3 con alettone è disponibile senza alcun supplemento il pacchetto Clubsport per l’uso in pista, che comprende una gabbia di protezione in acciaio imbullonata nella parte posteriore, cinture di sicurezza a 6 punti per il pilota e un estintore portatile. I sedili sportivi leggeri opzionali sono un requisito indispensabile.

“La nuova 911 GT3 è diventata ancora più esaltante ed esclusiva. Abbiamo analizzato numerosi dettagli e l’abbiamo dotata di molte caratteristiche che i nostri clienti desideravano. In questo modo la GT3 può essere adattata in modo ancora più specifico alle esigenze o alle preferenze del guidatore”, commenta Andreas Preuninger, responsabile della divisione GT Cars.



Un esclusivo cronografo paragonabile a una “sportiva da polso”

Solamente per gli acquirenti della 911 GT3 e della 911 GT3 Touring, Porsche Design presenta un eccezionale segnatempo che trasferisce sul polso il design e le prestazioni dell’auto sportiva. Il cronografo 911 GT3 e il cronografo 911 GT3 Touring sono dotati del precisissimo movimento Porsche Design WERK 01.200, con certificazione COSC e funzione flyback. La cassa in titanio ultraleggero, con rivestimento opzionale in carburo di titanio nero, coniuga il design delle auto sportive con le caratteristiche dell’orologeria moderna. Il quadrante ispirato al design della GT3, con accenti gialli e struttura esagonale, richiama il quadro strumenti della vettura, mentre il rotore di carica riprende il motivo dei cerchi della GT3. La ghiera del quadrante è disponibile in tutti i colori degli esterni della 911 GT3 e del pacchetto Touring, oltre che nelle tonalità del programma Paint to Sample. Anche il cinturino, realizzato utilizzando cuoio e filo per cuciture originali Porsche uguali a quelli degli interni, è abbinato alla rispettiva configurazione del veicolo.



La nuova Porsche 911 GT3 e la nuova Porsche 911 GT3 con pacchetto Touring potranno essere ordinate in Italia a partire dalla fine dell’anno a un prezzo di 215.543 euro, compresi IVA ed equipaggiamento specifico per il Paese. Il pacchetto Weissach ha un costo di 23.204 euro; il pacchetto Leichtbau (leggero) è disponibile a 34.721 euro.