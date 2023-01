Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Denim, elaboratamente trapuntato con proporzioni contrastanti – ultra-wide oppure minuscolo. Pantaloni double, denim su pantaloni chino; capispalla con svolazzi e il DNA Dsquared2 di mashup, prep mescolati con cowboy, piumini o maglie grosse con canottiere e pantaloncini di pizzo lingerie.

Le giacche con frange e denim western style con stelle sulle ginocchia sono mescolate a canotte in jersey crop stampate con “Darlin” ed “Emo” e indossate con stivali western ricamati con tacco. I chaps in shearling sono indossati sopra i jeans o applicati su camicie ricamate.

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Le insegne preppy sono ricamate sui maglioni con scollo a V, sul petto di un cappotto da uomo o sul risvolto dei bomber da donna. I piumini per uomo e donna sono realizzati in denim sfilacciato o nylon sportivo. Un parka da uomo o da donna in raso duchesse lucido ha dettagli in pizzo. Pizzi su intimo e canotte fanno capolino nei look maschili e femminili. I personaggi dell’iconico gioco arcade Pac-Man sono stampati sulle magliette, parte di una nuova collaborazione con il marchio.

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Una campagna canadese completa di cervi e abeti è trapuntata su jeans e giacche. I grembiuli di jeans sono sovrapposti a boxer da uomo o hot pants da donna. Jeans e gonne in denim sfrangiato hanno la vita bassa.

Canottiere e pantaloni cropped a costine si mescolano a pantaloncini larghi da uomo, mentre giacche a quadri cropped sono abbinate a pantaloncini da donna. Due diverse giacche di pelle in stile moto sono tagliate e fuse in un nuovo design, indossate con pantaloni di pelle abbinati.

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Dsquared2 collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Accessori. Una cintura con fibbia in metallo con marchio, lanciata per la prima volta 25 anni fa, passa attraverso denim, pantaloncini e pantaloni chino per donna e uomo, e la stessa fibbia con caratteri occidentali o gotici è presente sulla parte superiore del design della borsa da cintura portatile, progettata sia per gli uomini che per le donne. Una borsa a forma di cuore in termoplastica è nei colori pop del rosa confetto e del giallo, oltre al nero per gli uomini. Gli stivali sono in stile western, desert o biker e sono indossati con calzini bianchi sormontati da strisce rosse.