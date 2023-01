Volete aggiornare il vostro look moda con un solo acquisto? Allora lasciatevi ispirare da una delle tendenze moda uomo più trendy per il 2023: i pantaloni cargo.

Non c’è investimento migliore – all’inizio della nuova stagione – di un paio di pantaloni perfettamente in linea con le nuove tendenze moda. Un capo di abbigliamento singolo basta per dare subito un look diverso. Di solito si tratta di un nuovo paio di jeans, un capo moda che possiamo indossare tutti i giorni, a meno che tu non si debba fare i conti con un dress code sul posto di lavoro. Per la primavera estate 2023 potreste invece cambiare le carte in tavola, e trovare ispirazione in una delle tendenze moda uomo più gettonate per il 2023: i pantaloni cargo, in denim.

Con tutte queste influenze di ritorno che arrivano dagli anni 2000 (Y2K) nella moda, era inevitabile: i pantaloni cargo sono tornati in gioco. All’epoca, chi ha l’età per ricordare, i pantaloni cargo erano proposti principalmente in stampe mimetiche, invece oggi, nel 2023 sceglieremo i cargo in denim.

Per chi ancora non lo sapesse, i pantaloni cargo fanno parte di quella categoria di capi che si ispirano all’abbigliamento da lavoro. I pantaloni sono comodi e larghi, in modo da potersi muovere liberamente e hanno molte grandi tasche applicate dove sarebbe possibile (presumibilmente) riporre gli strumenti di lavoro (o il cellulare?).

I pantaloni cargo per il 2023

Gli stilisti hanno preso il tema “cargo” per il 2023 e hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione. Ad esempio, vediamo molte versioni proposte in volumi XXL. Diesel, ad esempio, ha re-inventato pantaloni cargo estremamente ampi con look vintage.

GCDS ha invece pensato un jeans vintage super cool con strappi in stile cargo e ha scelto per questo un colore rosa brillante.

Act n°1 ha concepito un total cargo look in cui non solo i jeans, ma anche le giacche e le camicie che li accompagnano, che siano in denim o meno, sono coperte da tasche applicate.

Insomma abbiamo davvero solo l’imbarazzo della scelta! Date un’occhiata alle foto delle sfilate che abbiamo scelto per voi e lasciatevi ispirare da questa tendenza moda super cool per il 2023.

Charlotte Mesman per ADVERSUS