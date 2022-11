Tendenze capelli uomo 2023. Tutti vogliono questo taglio di capelli – Foto Charlotte Mesman

Durante le settimane della moda non si guarda solo alla moda, ma (forse soprattutto) anche alle tendenze capelli. Alle sfilate uomo per la primavera estate 2023 a Milano abbiamo visto principalmente tagli di capelli più lunghi e con molto volume. Questo è il tema delle tendenze capelli uomo per tutto il 2023.

Abbiamo fotografato il taglio di capelli che vedete nelle foto alla sfilata uomo di Dsquared2 primavera estate 2023. Vediamo sempre più spesso questo tipo di taglio di capelli, e se dobbiamo giudicare dalle settimane della moda e dallo street style, questo rimarrà il trend per il per il prossimo futuro. Anche nel 2023.

Un primo requisito per una testa così moderna è ovviamente una lunghezza di capelli un po’ più… lunga. A differenza del classico taglio di capelli da uomo, anche i lati e la parte posteriore sono un po’ più lunghi. Quindi prima di avventurarvi in un taglio come questo lasciate che i capelli crescano.

Poi, e qui arriva la difficoltà, ci si deve mettere alla ricerca di un parrucchiere esperto. Questo taglio di capelli è moderno solo se è tagliato bene. Avrete bisogno di un professionista che tagli alla vecchia maniera con le forbici ma che sia a conoscenza delle ultime tecniche di taglio. Il tuo parrucchiere deve sapere molto bene quello che sta facendo.

Come farete a sapere se è stato fatto un buon taglio di capelli? Non preoccupatevi di questo. Lo potrete vedere immediatamente, anche quando i capelli sono ancora bagnati. Inoltre dovrebbe prendere forma quasi senza impegno, e meno tempo il parrucchiere impiega a farvi la piega meglio è. Se inizia a mettere troppo prodotto e a lavorare troppo a lungo con spazzola e phon… non è un buon segno…

Se volete, potete cercare di aggiungere ulteriore movimento con i giusti prodotti per capelli, ma non dovrebbe essere necessario farlo, se il taglio è buono.

