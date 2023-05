Le principali tendenze costumi da bagno uomo per l’estate 2023

Ancora un po’ e siamo in piena estate. Speriamo che sia una di quelle estati da trascorrere praticamente indossando sempre il costume da bagno. Ma il costume (i costumi) che sceglieremo dovranno assolutamente essere al passo con le nuove tendenze moda mare uomo per l’ estate 2023. Abbiamo preparato per voi una rapida panoramica delle principali tendenze costumi da bagno per l’estate 2023.

Dagli slip da bagno ai pantaloncini da surfista

Le tendenze dei costumi da bagno per l’estate 2023 propongono tutti i tipi di lunghezze e di volumi: dai classici slip da bagno agli ampi pantaloncini da surfista, ma la lunghezza più attuale è quella alta sulla coscia. Si tratta di modelli non troppo larghi. Questi tagli sono popolari anche quando si tratta di pantaloncini “normali” (cioè più corti rispetto agli anni passati).

Quindi ricordate: la lunghezza più attuale dei pantaloncini da bagno (e dei pantaloncini) per l’estate 2023 è quella alta sulla coscia.

Il ritorno dei classici

Nella moda, e di conseguenza anche nella moda beachwear, assistiamo a un ritorno dei classici, grazie anche alla tendenza del ‘quiet luxury’ che sta attualmente affascinando le fashionistas in tutto il mondo. Pensate a modelli retrò con gambe leggermente più larghe e una linea ad A o a modelli sportivi in stile anni ’80. Scegliete colori come il nero e il blu scuro, ma anche le classiche righe bianche e blu. Si abbinano bene a una camicia di lino bianca e ampia. Le righe sono comunque un grande trend.

Dalla spiaggia al bar

Una tendenza dell’abbigliamento da spiaggia che si sta diffondendo da qualche anno a questa parte e che continua anche in questa stagione è il beach-to-bar. In questo caso, optate per pantaloncini con cui potete sia fare un tuffo in mare che bere uno Spritz in terrazza. In altre parole, che siano anche un po’ eleganti.

Fantasie luminose e blocchi di colore

Inoltre, anche quest’estate vedremo molte fantasie colorate, tra cui le stampe floreali. Un’altra tendenza è il color blocking: colori semplici ma vivaci. Se siete (ancora) un po’ poco abbronzati, optate per colori più scuri come il verde intenso o il blu scuro. Se siete già un po’ abbronzati, potete anche provare colori vivaci come il giallo, l’arancione e il blu cobalto.

Quali accessori da spiaggia?

Se optate per un costume da bagno retrò, allora è bello scegliere anche gli occhiali da sole in quello stile. Inoltre, i cappelli a secchiello e i berretti da baseball sono cool. Anche i cappelli e i berretti di paglia sono di moda. Per quanto riguarda le calzature, indossate dei sandali invece delle classiche infradito. A parte questo, cercate di mantenere la semplicità. Quest’estate lasciate perdere i braccialetti in pelle o le catene a maglie grosse. È tutta una questione di quiet luxury :-)

Charlotte Mesman per ADVERSUS