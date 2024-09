Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition

In occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1™, Mercedes-AMG presenta l’esclusiva GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’ (consumo energetico combinato: 14,0 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 319 g/km | Classe CO₂: G) . Caratterizzata da numerosi elementi di design e dettagli di equipaggiamento individuali, crea uno stretto legame con il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Anche il colore di base, nero ossidiana metallizzato, si ispira all’attuale auto da corsa di Formula 1™ del team.

Lo stesso vale per il motivo a stella dipinto a mano con stelle Mercedes argentate sulle fiancate posteriori e per le strisce decorative in filigrana in livrea PETRONAS che si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto. Sono inoltre presenti ulteriori contrasti in tinta PETRONAS: si possono notare sullo splitter anteriore, sulle lamelle delle prese d’aria laterali della grembiulatura anteriore, sugli elementi decorativi delle soglie laterali e sull’attacco del diffusore posteriore.

I cerchi forgiati AMG da 21 pollici con finitura nera opaca e design a razze incrociate sono accentuati da flange dei cerchi in colore PETRONAS. Anche le pinze dei freni dell’impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG di serie con pinze fisse a sei pistoncini all’anteriore e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore sono dello stesso colore. L’asse anteriore è dotato di dischi freno da 420 millimetri. La “Motorsport Collectors Edition” monta di serie pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Le dimensioni sono 295/30 ZR 21 all’anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore.

Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre di serie, con lo splitter anteriore, le strisce di rifinitura dei brancardi laterali e del diffusore e l’alettone posteriore in fibra di carbonio di alta qualità, sottolinea la vicinanza agli sport motoristici. L’equipaggiamento comprende anche il tetto panoramico in vetro e il pacchetto aerodinamico AMG con un alettone posteriore fisso sul portellone. L’AMG Night Package II rafforza l’aspetto individuale della ‘Motorsport Collectors Edition’. Comprende elementi in cromo nero, tra cui il rivestimento del radiatore, la tipografia e la carrozzeria.

Stella Mercedes nella parte posteriore. Anche il tappo del serbatoio AMG in argento cromato con scritta “AMG” sottolinea lo status speciale dell’edizione.

Dettagli in tinta PETRONAS anche negli interni

Anche gli interni sono caratterizzati da numerosi dettagli in colore PETRONAS. I sedili AMG Performance di serie sono rivestiti in pelle Nappa nera/microfibra MICROCUT con impunture color PETRONAS e stemmi AMG in rilievo nei poggiatesta. Gli elementi di finitura AMG in carbonio si armonizzano con il volante riscaldato AMG Performance in pelle/microfibra MICROCUT con impunture color PETRONAS. Queste impunture si trovano anche sui pannelli delle portiere, sul quadro strumenti e sulla console centrale. I listelli sottoporta AMG sono rivestiti in nero e illuminati nel colore PETRONAS.

L’impianto audio surround Burmester High End3D, con 15 altoparlanti e 1.170 watt di potenza, è di serie in questo modello speciale molto accessoriato. Sono inoltre presenti la telecamera 360o , l’assistente interno MBUX, il pacchetto di assistenza alla guida e l’head-up display. AMG TRACK PACE fornisce un supporto ricco di dati durante la guida in pista. Un sistema di sollevamento dell’asse anteriore può essere utilizzato per sollevare la parte anteriore del veicolo prima di superare dossi o cordoli. L’illuminazione ambientale e il pacchetto ENERGIZING contribuiscono a creare un senso di benessere durante i lunghi viaggi. Il badge dell’edizione “‘1 su 200” nella console centrale indica l’edizione limitata del modello speciale.

Per proteggere questa preziosa edizione da furti e atti di vandalismo, il modello è dotato di monitoraggio del veicolo GUARD 360o . Ogni cliente riceve anche un telo copriauto interno AMG personalizzato e specifico per l’edizione. Con il suo rivestimento esterno traspirante in tessuto di fibra sintetica resistente agli strappi e un tessuto interno antistatico in flanella, protegge il veicolo da polvere e graffi in garage.

La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in versione “Motorsport Collectors Edition” si rivolge agli appassionati di auto e ai collezionisti che cercano un’esperienza di guida particolarmente sportiva e sono fan della Formula 1™. 450 kW (612 CV) di potenza del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, la messa a punto aerodinamica con riduzione della portanza e un raffreddamento più potente contribuiscono a migliorare la dinamica di guida.