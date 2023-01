Genny collezione moda donna primavera estate 2023 – Photo courtesy of Genny

Le collezioni moda di Genny hanno sempre proposto uno stile all’insegna della femminilità e la collezione moda primavera estate 2023 ne è ulteriore conferma. È una collezione che celebra la femminilità e la esalta proponendo silhouette snelle e dettagli sensuali.

Leitmotiv in questa collezione disegnata da Sara Cavazza Facchini, creative director di Genny, è il cut-out che lascia intravedere inaspettatamente la pelle sui fianchi, sull’addome, sul decolleté. Un altro elemento comune e ricorrente in questa collezione moda è il corsetto dalle linee moderne, quasi scultoree.

Sono bellissimi i colori che spaziano dall’arancione acceso al giallo solare, talvolta acido, al lilla e rosso, per finire con i metallici sia colorati che dorati. Per la sera dominano il bianco e il nero. Sono pochi gli accostamenti di colore, il focus è – anche questa stagione – sui look monocromatici.

Sono tanti i completi: pantaloni con giacca ma anche gonne con giacca o con top nello stesso stile e materiale. Sì anche agli abiti, che da sempre caratterizzano le collezioni di Genny.

La maglieria è leggera, estiva, in versione 3D, talvolta con onde in rilievo, con frange. Viene proposta abbinata con una moltitudine di collanine in varie lunghezze.

Per la sera abiti fluidi con intrecci, linee asimmetriche e borchie di cristallo. Ai piedi sandaletti dal tacco alto, alle spalle borse in sintonia con le tonalità di colore dei capi.

Charlotte Mesman per ADVERSUS