Moda uomo inverno 2022 2023 Photo courtesy of Missoni

Indossate sempre jeans dello stesso colore e modello e il solito (tipo di) maglione ogni giorno? Siete pronti a cambiare? Lasciatevi ispirare da questi look moda uomo inverno 2022 2023. Sono super cool e colorati. Anche l’inverno può essere un po’ più divertente in questo modo.

Tendenza moda: strato su strato

Moda uomo inverno 2022 2023 Photo courtesy of Dsquared2/Invicta

Più che mai quest’anno lo strato su strato è una tendenza molto vista nel mondo della moda uomo. Questo ovviamente non sorprende, viste le basse temperature – esterne e interne – che dobbiamo affrontare durante questa stagione. Stando alla scienza, ci si mantiene più caldi se il primo strato si adatta bene al corpo e c’è uno spazio tra gli strati successivi. in ​​modo da trattenere il calore.

E con la tendenza strato su strato possiamo davvero andare in tutte le direzioni. La casa di moda italiana Dsquared2 abbina maglioni a maglia grossa con camicie da boscaiolo a quadri. Anche Missoni propone maglioni grossi – è Missoni, dopotutto – ma in combinazione con degli hoodies molto trendy.

Moda uomo inverno 2022 2023 Photo courtesy of JW Anderson

Maglie grossolane

Abbiamo già parlato delle maglie grosse, i maglioni in maglia grossa sono fantastici. Pensiamo a maglioni misti, ma anche maglioni con fantasie, con immagini lavorate a maglia o con un design creativo come il maglione proposto da J.W. Anderson.

Pantaloni che si fanno notare

Anche per quanto riguarda i pantaloni, possiamo essere un po’ più creativi nella nostra scelta per l’inverno 2022 2023. Siete ancora attaccati ai vostri jeans? Bene! Ma date anche un’occhiata alle foto dalle sfilate che abbiamo selezionato per voi. I pantaloni cargo per questo inverno sono super cool. O pi antaloni di velluto a coste. Potete anche provare i pantaloni lavorati a maglia. O le paillettes… tanto per dire…

Moda uomo inverno 2022 2023 Photo courtesy of Kway

Giacche colorate

Se vi rimane un po’ di budget per la moda, investite in una giacca colorata. Questo inverno la moda permette di essere un po’ più “fuori dagli schemi”. Nelle collezioni moda uomo per l’inverno 2022 2023 troverete pezzi fantastici che potrete godervi al massimo, e dare al vostro look moda per l’inverno 2022 2023 un tocco unico.

E ai piedi… parliamo di scarpe

Ok, vi ​​sfidiamo con la nostra scelta di look alla moda che potrebbero essere un po’ più estremi di quelli a cui siete abituati. Stivali come quelli di Dsquared2 non li troverete facilmente per strada. E i mocassini di J.W. Anderson nemmeno. Ma ancora una volta, questa stagione può essere un po’ più insolita, più originale, forse anche più pazza.

Moda uomo inverno 2022 2023 Photo courtesy of Missoni

Date un’occhiata ai look moda per l’inverno 2022 2023 e lasciatevi ispirare.

