Tagli di capelli uomo 2023: lunghe ciocche di capelli attorno al viso

Siete curiosi di scoprire le tendenze tagli di capelli uomo per il 2023? Se volete essere al passo con i tempi, non potete ignorare questa tendenza: un taglio di capelli che lascia le ciocche lunghe sul davanti.

Ultimamente stiamo vedendo sempre di più che le tendenze tagli di capelli degli uomini e quelle delle donne viaggiano di pari passo. Basti pensare al mullet. È stato portato indiscriminatamente da uomini e donne nelle ultime stagioni. Lo stesso vale per la frangia super corta, la mini frangia. Se vogliamo prendere in considerazione altre tendenze che hanno accomunato uomini e donne, allora potremmo ricordare anche gli undercut, o i capelli nei colori pastello.

Colori caldi per i capelli

Anche nel 2023 vedremo sempre più che le stesse tendenze tagli di capelli (e colore capelli) valgono sia per gli uomini che per le donne. Prendete ad esempio l’attuale tendenza colore capelli: toni caldi marrone cioccolato. Le donne ne sono ormai dipendenti, ma sempre più uomini si stanno avventurando in questa direzione.

Inoltre continuiamo a vedere omogeneità tra i tagli di capelli uomo e donna anche nelle tendenze per il 2023. Ad esempio, le donne si stanno attualmente scatenando con la cosiddetta frangia a tendina, anche nota come “curtain bangs”. Vediamo la stessa tendenza anche per gli uomini, reinterpretata nella forma di lunghe ciocche intorno al viso. Le ciocche sono poi abbinate a un taglio di capelli un po’ più lungo sulle orecchie e abbastanza ordinato e pulito sulla nuca.

Le lunghe ciocche intorno al viso sono spesso portate con una riga centrale. L’ispirazione arriva dagli anni ’90, pensate a Leonardo Di Caprio in “Titanic”. Ovviamente potrete anche spostare leggermente la riga verso un lato. Questo ha il vantaggio di camuffare eventuali irregolarità del viso. Perché la riga centrale essendo così simmetrica, può accentuare i lineamenti del viso asimmetrici.

Lo styling

La base per un look così moderno è ovviamente il taglio di capelli. Ma c’è anche un po’ di styling da tenere bene a mente perché le ciocche devono avere un po’ di volume ed essere leggermente tirate all’indietro (leggermente). Potete farlo utilizzando l’asciugacapelli e una spazzola rotonda. All’inizio ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi, ma la pratica rende perfetti.

Date un’occhiata alle nostre foto tagli di capelli uomo e lasciatevi ispirare.

