Scopri le tendenze dei cappotti e delle giacche invernali uomo per il 2026/2027. Dai lunghi cappotti in lana ai modelli in pelle, passando per shearling e puffer coat.

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Quali sono i cappotti e le giacche invernali da uomo più attuali per l’autunno-inverno 2026/2027? La stagione punta su materiali caldi, silhouette decise e modelli senza tempo reinterpretati in chiave contemporanea. Le proporzioni estremamente oversize lasciano spazio a linee più raffinate, mentre lunghi cappotti in lana, giacche in pelle e preziosi modelli in shearling dominano la scena.

Anche i dettagli fanno la differenza. Pensiamo ai colletti importanti, alle texture materiche, agli elementi utility e alle tonalità profonde come il marrone cioccolato e il bordeaux. L’attenzione è rivolta soprattutto a capispalla invernali eleganti e dal carattere deciso, ma anche il pratico puffer coat continua a essere un’opzione interessante per le giornate più fredde. Stai pensando di acquistare un nuovo cappotto invernale? Ecco le principali tendenze uomo per la stagione 2026/2027.

Vuoi scoprire altre tendenze moda per la nuova stagione? Consulta anche il nostro report, con una panoramica delle principali tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026/2027.

1. Lunghi cappotti in lana da uomo

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Prada

Il lungo cappotto in lana è il vero must-have dell’autunno-inverno 2026/2027. Particolarmente richiesti i modelli al ginocchio o più lunghi. Donano immediatamente eleganza a qualsiasi outfit e, al tempo stesso, offrono una maggiore protezione dal freddo.

Il classico cappotto monopetto in lana resta una scelta vincente. Accanto a questo modello troviamo sempre più doppiopetto e polo coat con cintura o mezza cintura. Sono molto apprezzati anche i tessuti dalle lavorazioni materiche, come spina di pesce, tweed, pied-de-poule e lana mélange.

Quanto ai colori, nero, grigio, blu navy e cammello restano grandi classici. La novità è il marrone cioccolato, una delle tonalità più interessanti della stagione.

Consiglio di stile: abbina un lungo cappotto in lana a un dolcevita, un paio di jeans (ne parliamo più approfonditamente nel nostro articolo sulle principali tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027) e stivaletti in pelle per un look invernale raffinato. Questo modello funziona altrettanto bene sopra un completo o con un outfit casual e sneakers.

2. Giacche invernali in pelle e lunghi cappotti in pelle

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Giorgio Armani

Anche la giacca invernale in pelle da uomo torna prepotentemente sotto i riflettori. A distinguersi sono soprattutto i lunghi cappotti in pelle e i modelli dalla silhouette pulita, leggermente sagomata. Sono apprezzate sia le finiture opache sia quelle lucide.

Il nero rimane una scelta intramontabile, ma meritano attenzione anche il marrone scuro e il blu profondo. Il lungo cappotto in pelle conferisce immediatamente all’outfit un carattere deciso e un’eleganza lussuosa. Una valida alternativa al tradizionale cappotto in lana.

Per chi cerca un capospalla distintivo, destinato a durare nel tempo, una giacca in pelle di qualità rappresenta un buon investimento.

Consiglio di stile: abbina una giacca invernale in pelle a un maglione di lana, jeans scuri e stivaletti robusti. Mantieni il resto dell’outfit sobrio, lasciando che sia la giacca a catturare l’attenzione.

Un’alternativa interessante è il giubbotto in pelle, che questa stagione acquista un carattere particolarmente grintoso, spesso arricchito da dettagli in pelliccia.

3. Cappotti invernali con dettagli ispirati alle cappe ed elementi utility

Una delle novità più interessanti della moda uomo per l’inverno 2026/2027 è il ritorno degli elementi ispirati alle cappe. Diversi designer inseriscono dettagli che richiamano questo capo nei classici cappotti e nei trench.

Pensiamo alle spalle ampie, alle sovrapposizioni di tessuto sulle spalle e alle vistose patte frangivento. Dettagli che aggiungono volume al cappotto invernale e ne accentuano il carattere.

Anche gli elementi utility sono molto presenti. Tasche funzionali, chiusure robuste e dettagli pratici conferiscono ai capispalla un aspetto grintoso, senza sacrificarne l’eleganza.

Una tendenza particolarmente interessante per gli uomini che desiderano indossare un cappotto classico con un tocco diverso dal solito.

4. Giacche invernali in shearling e importanti colletti in pelliccia

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Calore e comfort sono protagonisti della prossima tendenza: le giacche invernali in shearling. Sono molto richiesti sia i modelli interamente foderati in shearling sia i cappotti in lana con ampi colletti in pelliccia.

L’accostamento di materiali diversi crea un effetto ricco e sofisticato. Pensiamo a un cappotto in lana con un voluminoso collo in pelliccia sintetica oppure a un modello interamente in shearling nelle tonalità crema, marrone o nero.

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In particolare, i colletti importanti sono di grande attualità. Aggiungono carattere al capospalla e offrono anche una protezione supplementare dal vento freddo.

Anche la pelliccia sintetica è un’opzione interessante. Permette di ottenere lo stesso effetto lussuoso senza ricorrere alla pelliccia vera (ed è la nostra scelta).

Da Dolce & Gabbana abbiamo visto interessanti cappotti voluminosi in pelliccia, vera e sintetica, indossati con disinvoltura e un’attitudine grintosa. Siamo curiosi di sapere chi avrà il coraggio di osare!

5. Il trench utility si reinventa per l’inverno

Il trench è da anni una presenza costante nella moda uomo, ma per l’inverno 2026/2027 acquista un aspetto più caldo e grintoso.

Ampie patte frangivento, spalle generose, colletti importanti e linee avvolgenti definiscono i nuovi modelli. Tornano anche i tessuti a quadri e le tonalità scure come il blu navy e il marrone cioccolato.

Per affrontare le giornate invernali più fredde, è importante scegliere un modello foderato oppure sufficientemente ampio da consentire di indossare sotto diversi strati caldi. In questo modo, l’eleganza del trench si accompagna al comfort di un vero cappotto invernale.

6. Giacche invernali corte e imbottite da uomo

Accanto ai lunghi cappotti in lana e alle giacche in pelle, per l’autunno-inverno 2026/2027 troviamo anche moltissimi giubbotti invernali corti e imbottiti. Sono modelli dalla personalità ben definita: dalle linee essenziali e raffinate fino a interpretazioni più grintose e dichiaratamente invernali.

Da Prada abbiamo visto modelli più affusolati (il tailoring è tornato!), aderenti al corpo, mentre Dolce & Gabbana e Giorgio Armani hanno presentato giubbotti invernali più caldi e strutturati. Alcune versioni sono caratterizzate da importanti colletti in pelliccia o dall’accostamento di materiali differenti, dettagli che ne accentuano la personalità.

Il giubbotto corto è un’interessante alternativa per gli uomini che cercano una giacca calda, ma non amano indossare cappotti lunghi. Abbinalo a un maglione in lana, jeans dal taglio dritto e stivaletti robusti per un look invernale grintoso. Per un risultato più elegante, scegli un modello essenziale dalla vestibilità pulita. Le versioni più ampie possono essere indossate anche sopra un completo.

7. Il puffer coat: pratico e alla moda

Giacche e cappotti invernali uomo 2026/2027: le tendenze più importanti – Photo courtesy of Dsquared2

Sebbene la moda per l’autunno-inverno 2026/2027 sia dominata soprattutto da eleganti cappotti in lana, lunghi modelli in pelle e vistose giacche in shearling, anche il puffer coat continua a essere una scelta attuale. Questa giacca invernale imbottita è forse meno formale, ma offre un vantaggio importante: calore e comfort.

Sulla passerella di Dsquared2 abbiamo visto, per l’inverno 2026/2027, un vistoso puffer coat oversize dall’estetica decisamente ispirata agli sport invernali. Anche altri designer giocano con giacche imbottite e silhouette più lunghe e voluminose.

Il puffer coat è particolarmente interessante per chi cerca una giacca invernale pratica senza rinunciare allo stile. Si può scegliere, per esempio, un modello lungo in nero, blu scuro o in una calda tonalità di marrone. Una finitura opaca e un design sobrio permettono di indossarlo con disinvoltura anche al di fuori di un outfit sportivo.

Consiglio di stile: indossa un puffer coat con un maglione in lana, jeans scuri e sneakers robuste oppure stivaletti. Otterrai così un equilibrio tra il comfort di una giacca sportiva invernale e un aspetto curato.

Quali sono i colori di tendenza per i cappotti invernali uomo nel 2026/2027?

Accanto ai classici colori invernali, questa stagione porta con sé alcune interessanti novità cromatiche. Le tonalità calde e profonde si abbinano particolarmente bene ai materiali e alle silhouette delle nuove collezioni invernali.

I colori principali sono:

Marrone cioccolato: l’alternativa più sofisticata al nero e una delle tonalità di punta della stagione.

l’alternativa più sofisticata al nero e una delle tonalità di punta della stagione. Cammello: intramontabile, elegante e facile da abbinare.

intramontabile, elegante e facile da abbinare. Nero: un classico che si adatta praticamente a qualsiasi outfit invernale.

un classico che si adatta praticamente a qualsiasi outfit invernale. Grigio: soprattutto nelle versioni in lana mélange e con lavorazione a spina di pesce.

soprattutto nelle versioni in lana mélange e con lavorazione a spina di pesce. Bordeaux: una tonalità decisa per chi desidera qualcosa di diverso.

una tonalità decisa per chi desidera qualcosa di diverso. Blu scuro: un’alternativa versatile al nero.

Quale cappotto invernale da uomo scegliere?

Quando si acquista un nuovo cappotto invernale, è bene non lasciarsi guidare soltanto dalle tendenze. Anche calore, materiale e vestibilità giocano un ruolo importante.

Se desideri acquistare un unico cappotto da indossare per molti anni, scegli un lungo overcoat in lana nera, cammello o marrone scuro. È un modello intramontabile, adatto sia agli outfit da ufficio sia a quelli casual.

Cerchi qualcosa di più particolare? Un lungo cappotto in pelle, un cappotto doppiopetto oppure una giacca in shearling possono essere scelte interessanti.

Se invece la tua priorità è avere una giacca calda da indossare ogni giorno, il puffer coat rappresenta un’alternativa pratica. Presta attenzione anche alla vestibilità. Per l’inverno 2026/2027 le linee sono rilassate, ma senza arrivare a proporzioni eccessivamente oversize. Il cappotto deve lasciare spazio a un maglione pesante o a una giacca, mantenendo però le spalle nella loro posizione naturale.

Non hai ancora bisogno di una giacca invernale particolarmente calda, oppure la stagione fredda è ormai alle spalle? Scopri anche le principali tendenze delle giacche da mezza stagione uomo, con modelli più leggeri, perfetti per accompagnare il passaggio da una stagione all’altra.

Charlotte Mesman per ADVERSUS