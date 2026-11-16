Akris primavera estate 2027: il linguaggio emotivo del colore

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

Per la primavera estate 2027, Albert Kriemler, direttore creativo di Akris, guarda ai dipinti dell’artista austriaca Martha Jungwirth, traducendone le pennellate istintive, gli accostamenti cromatici inconsueti e le composizioni stratificate in una collezione costruita attorno al movimento, alla materia e al rapporto tra abito e corpo. Presentata durante la Paris Fashion Week, segna un allontanamento dalla componente più misurata dell’estetica della maison. Qui c’è maggiore libertà espressiva, anche se Kriemler non rinuncia mai del tutto al proprio senso della precisione.

Il colore detta il ritmo. Rosso, rosa e viola dominano le prime uscite, seguiti da tonalità sienna e malva e da motivi policromi dall’effetto pittorico. Più avanti, la palette si sposta verso l’écru, il greige e il nero, per poi aprirsi al ceruleo, al salvia, al menta, al giallo, all’arancione e al pesca. Una progressione ambiziosa, a tratti persino esuberante. Kriemler assegna al colore un ruolo strutturale, lasciando che le tonalità sature e i motivi sfumati determinino il carattere dei singoli look, anziché relegarlo a semplice dettaglio decorativo.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

È soprattutto nel trattamento dei tessuti che la collezione diventa interessante. La sartorialità si ammorbidisce senza perdere definizione, mentre le maglie leggere introducono trasparenze e irregolarità. Organza di seta, crêpe di seta e satin si combinano con lana double-face, suede e nappa d’agnello. Superfici trasparenti e opache entrano ripetutamente in contrasto, dando vita a capi che seguono il movimento anziché imporre una silhouette rigida. Un’interpretazione del lavoro di Jungwirth decisamente più convincente della riproduzione letterale dei suoi dipinti.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

Sono i dettagli costruttivi a rafforzare questa idea. Nastri applicati a mano disegnano percorsi irregolari sui capi, richiamando le pennellate dell’artista, mentre le estremità libere ricadono lungo le silhouette. Le frange tagliate al laser vengono utilizzate in configurazioni insolite, mentre i jacquard rovesciati ne rivelano la struttura interna. Fili sfilacciati e lavorazioni aperte restano in vista, senza essere nascosti da finiture impeccabili. Le imperfezioni sono intenzionali. Conferiscono agli abiti una fisicità che spesso manca nelle collezioni nate da collaborazioni con il mondo dell’arte.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

Il grembiule è forse l’elemento ricorrente più distintivo della collezione. Rielaborato in maglieria leggera, organza di seta e suede, diventa uno strato autonomo, sospeso sul corpo attraverso lunghi nastri e morbie legature. Il riferimento mette in relazione il guardaroba da lavoro di Jungwirth con la storia stessa di Akris. Diversi capi presentano nastri ricamati che richiamano un motivo disegnato negli anni Cinquanta da Alice, la nonna di Albert Kriemler. Un legame tutt’altro che scontato, e più interessante di una semplice citazione d’archivio: il passato entra negli abiti, anziché limitarsi a essere evocato.

Le silhouette restano fluide e prevalentemente allungate. Abiti con la schiena scoperta, orli asimmetrici e pannelli drappeggiati conferiscono movimento a gonne e vestiti, mentre i pantaloni ampi con piega frontale introducono un contrappunto più sartoriale. Le giacche si alleggeriscono grazie a dettagli a peplo, coulisse in vita e proporzioni rilassate. Gilet e cappotti ispirati al trench aggiungono struttura, anche se la collezione dà il meglio di sé quando questa si lascia dissolvere nel movimento del tessuto.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

Le immagini di Jungwirth compaiono anche direttamente sui tessuti. I motivi Senso vengono tradotti in jacquard sfrangiati di cotone e seta con filati tecnici e in stampe fluide su seta; le pennellate si trasferiscono sull’organza di seta e sulle giacche in cotone e seta. Altri riferimenti sono Goya’s Dog, Cambodia e Deikoon, reinterpretati attraverso jacquard, stampe e applicazioni ricamate. Nastri e applicazioni di pietre ispirati a Goya’s Dog aggiungono ulteriore matericità ad alcuni capi. Alcune soluzioni sono d’impatto, anche se i riferimenti artistici più letterali rischiano talvolta di ridursi a esercizi decorativi. L’uso più libero del colore e delle texture resta, in definitiva, più convincente.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

La pelle introduce una dimensione più decisa. Giacche in nappa d’agnello e capi in suede si affiancano a pantaloni fluidi e gonne asimmetriche, mentre il denim in cotone Sea Island compare in un completo composto da giacca e gonna midi dall’orlo asimmetrico e mosso. Questi capi ampliano la collezione oltre gli abiti più eterei e le sovrapposizioni trasparenti, introducendo una dimensione più concreta e quotidiana senza comprometterne l’identità visiva.

Gli accessori seguono lo stesso vocabolario di materiali e colori. Le borse Anna, Ai, Anouk e Alice sono proposte in pelle alcecalf, suede, rafia, canvas e crine di cavallo; alcune versioni presentano motivi ricamati o applicazioni di nastri. Si integrano nel linguaggio visivo della collezione, anche se sono gli abiti a restare protagonisti.

Akris primavera estate 2027 – Photo courtesy of Akris

Attraverso 55 look, Kriemler costruisce una collezione che punta meno a tradurre i dipinti in moda che ad appropriarsi del modo di lavorare di un’artista: istintivo, fisico e poco incline alla ricerca di una simmetria perfetta. I momenti più riusciti arrivano quando questa libertà si esprime attraverso la costruzione, il movimento e il comportamento dei tessuti, anziché attraverso l’applicazione di motivi artistici immediatamente riconoscibili. Akris resta inconfondibilmente Akris, ma qui la sua precisione ha un po’ più di spazio per respirare.