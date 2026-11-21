I tagli uomo di media lunghezza puntano su un effetto disinvolto e naturale. Scopri le nostre foto con i nuovi tagli e le idee hairstyle della stagione.

Tagli uomo medio-lunghi autunno inverno 2026-2027: più morbidi e naturali – Photo courtesy of Charlotte Mesman

Una delle tendenze capelli uomo più interessanti per l’autunno inverno 2026-2027 è il ritorno delle lunghezze. I tagli medio-lunghi, con scalature morbide, texture naturali e ciocche che ricadono sulle orecchie e sul colletto, regalano ai capelli un aspetto rilassato e spontaneo. Una tendenza che valorizza tanto i ricci quanto i capelli mossi e quelli più lisci.

Tagli uomo medio-lunghi: texture naturale e scalature morbide

I nuovi tagli uomo di media lunghezza abbandonano le linee troppo precise, sia nel taglio sia nello styling. I capelli possono crescere liberamente, la nuca rimane più lunga e i lati non vengono accorciati in modo marcato. Al posto di stacchi netti e contorni rigorosamente definiti, si punta su forme morbide che accompagnano la naturale caduta dei capelli. Una tendenza che sembra rispondere alle linee geometriche e decise di tagli come l’Edgar cut, molto presenti sulle strade nelle ultime stagioni.

Tagli uomo medio-lunghi autunno inverno 2026-2027: più morbidi e naturali – Photo courtesy of Charlotte Mesman

La lunghezza si aggira generalmente tra i 9 e i 14 centimetri, ma può essere anche maggiore. Le scalature leggere donano movimento alla chioma ed evitano che i capelli ricadano in un’unica massa pesante. Le ciocche laterali sono più lunghe e spesso coprono parzialmente le orecchie. Anche sulla nuca niente rasature nette: i capelli proseguono fino a sfiorare il colletto.

Alcuni tagli presentano lunghezze crescenti verso la parte posteriore, altri mantengono invece una lunghezza uniforme. È una scelta del tutto personale.

Tagli uomo medio-lunghi autunno inverno 2026-2027: più morbidi e naturali – Photo courtesy of Celine

Capelli medio-lunghi con ricci, onde e ciocche libere

La texture naturale è uno degli elementi centrali di questa tendenza. Ricci e onde trovano piena libertà, senza essere lisciati o domati con prodotti per lo styling troppo pesanti. I capelli possono ricadere leggeri, con ciocche libere e movimento intorno al viso.

Anche la parte anteriore del taglio ha un ruolo importante. Le ciocche scendono sulla fronte, i ricci incorniciano le tempie e i capelli ricadono morbidamente ai lati del viso. Il risultato è un’immagine più morbida rispetto ai tagli uomo corti e rigorosi che abbiamo visto tanto negli ultimi anni.

I tagli uomo medio-lunghi funzionano anche con i capelli lisci

Non è necessario avere capelli ricci o mossi per seguire questa tendenza. Anche i capelli più lisci e fini si prestano perfettamente a queste lunghezze intermedie. Una scalatura delicata e ciocche leggermente più lunghe regalano alla chioma un movimento naturale.

Tagli uomo medio-lunghi autunno inverno 2026-2027: più morbidi e naturali – Photo courtesy of ADVERSUS

La riga centrale può far ricadere le ciocche simmetricamente ai lati del viso, senza bisogno di uno styling particolarmente studiato. I capelli devono poter seguire i propri movimenti, senza essere costretti a rimanere perfettamente in ordine. Nei tagli leggermente più lunghi, con ciocche che arrivano verso il mento o le spalle, l’effetto acquista ancora più dinamismo.

Come acconciare i capelli medio-lunghi?

Con questi tagli uomo, lo styling serve soprattutto a mantenere il movimento naturale dei capelli. Meglio evitare gel pesanti e prodotti che rendono la chioma troppo rigida e lucida. Una crema modellante leggera o un prodotto texturizzante possono aiutare a definire la forma senza irrigidire i capelli.

Tagli uomo medio-lunghi autunno inverno 2026-2027: più morbidi e naturali – Photo courtesy of Paul Smith

L’ideale è lasciare asciugare i capelli all’aria oppure utilizzare il phon a bassa velocità. Il segreto è assecondare la texture naturale della propria chioma, anziché cercare di modificarla. L’obiettivo non è un’acconciatura perfettamente rifinita, ma un look morbido, con volume e dall’aspetto disinvolto.

I capelli medio-lunghi rappresentano quindi un’interessante alternativa per gli uomini che desiderano aggiungere un po’ di lunghezza al proprio taglio senza scegliere subito una chioma davvero lunga. Le scalature morbide, la nuca più lunga e il movimento naturale fanno di questa proposta una delle tendenze più interessanti tra i tagli uomo per l’autunno inverno 2026-2027.

Dai tagli corti alle proposte più lunghe e disinvolte: scopri anche gli altri tagli uomo per l’autunno inverno 2026-2027.

Charlotte Mesman per ADVERSUS