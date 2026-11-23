Il marrone cioccolato è il colore di punta della moda uomo per l’autunno-inverno 2026-2027. Ecco gli abbinamenti più interessanti e come indossare questa tonalità calda e avvolgente.

Chocolate brown: il marrone cioccolato è il colore di tendenza moda inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Nero, blu navy e grigio sono da sempre presenze fisse nel guardaroba maschile. Ma quest’autunno e inverno c’è un altro colore destinato a conquistare la scena: il chocolate brown. Le tonalità profonde e intense del marrone, dal cioccolato fondente all’espresso, sono diventate una delle tendenze cromatiche più importanti della moda uomo. Sulle passerelle dell’autunno-inverno 2026-2027 le abbiamo viste declinate in molteplici versioni: dai caldi cappotti di lana alla maglieria confortevole, passando per i giubbotti in pelle e gli outfit interamente giocati sulle sfumature del marrone.

Il marrone cioccolato è il nuovo nero, verrebbe quasi da dire. Ha infatti tutte le qualità che rendono il nero così amato: è senza tempo, facile da abbinare e adatto a molteplici occasioni. Al tempo stesso, il marrone è più caldo e morbido. E durante la stagione invernale, ammettiamolo, abbiamo tutti bisogno di un po’ di calore in più.

Il marrone cioccolato sulle passerelle dell’autunno-inverno 2026-2027

Chocolate brown: il marrone cioccolato è il colore di tendenza moda inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Durante le settimane internazionali della moda uomo, il marrone cioccolato è stato impossibile da ignorare. A Milano, in particolare, la sua presenza è stata particolarmente evidente. Diverse maison hanno mostrato quanto questa tonalità possa offrire in termini di stile e possibilità espressive.

Da Zegna, per esempio, abbiamo visto splendidi cardigan coat marroni, maglioni e look completi dall’evidente ispirazione anni Settanta. Anche Saint Laurent ha puntato con decisione sulle sfumature profonde, quasi amare, del cioccolato, con il marrone che ha spesso preso il posto del consueto nero.

Da Giorgio Armani le tonalità calde del marrone sono apparse su raffinati giubbotti in pelle e cappotti eleganti, spesso abbinati a pantaloni marroni in una sfumatura diversa. Anche maison come Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren e Undercover hanno confermato il ruolo di primo piano del marrone nel guardaroba maschile della nuova stagione.

Il bello è che questo colore non appartiene a un solo stile. Che si preferisca un look classico ed elegante, un outfit sportivo o uno streetstyle più deciso, il marrone cioccolato si adatta con estrema facilità.

Chocolate brown: il marrone cioccolato è il colore di tendenza moda inverno 2026-2027 – Photo courtesy of YSL

Come indossare il marrone cioccolato questo inverno

Non hai un armadio pieno di capi marroni? Nessun problema. Basta un solo capo ben scelto in questa tonalità per dare al tuo guardaroba invernale un tocco decisamente attuale.

1. Scegli un capo marrone che catturi l’attenzione

Un cappotto in lana, una giacca sartoriale (Prada), una overshirt o un maglione in maglia dal carattere deciso, tutti rigorosamente in marrone cioccolato, sono ottimi modi per introdurre questa tendenza nel proprio look. Puoi abbinarli a capi che probabilmente hai già nell’armadio, come un pantalone grigio, un paio di jeans scuri o un maglione color écru.

2. Gioca con diverse tonalità di marrone

Uno dei modi più eleganti per indossare il marrone cioccolato è accostare tra loro sfumature differenti. Immagina un maglione marrone scuro con pantaloni color cognac e un cappotto marrone espresso. È una tecnica conosciuta anche come tonal dressing.

Il segreto di un outfit di questo tipo sta nell’alternanza dei materiali. Prova, per esempio, ad abbinare la morbidezza della lana al suede, al velluto a coste o al cashmere. Oppure scegli un maglione dall’effetto peloso, come quelli che vediamo oggi nelle collezioni. In questo modo, un look costruito su un’unica famiglia cromatica acquista profondità e carattere.

3. Sostituisci il nero con il marrone

Un altro modo semplice per seguire questa micro-tendenza è sostituire gli accessori o i capi neri con alternative marroni. Pensa a un paio di stivali in pelle, una cintura, una borsa o un cappotto in lana. La differenza può sembrare minima, ma basta a rendere immediatamente più calda l’intera mise.

Quali colori abbinare al marrone cioccolato?

Chocolate brown: il marrone cioccolato è il colore di tendenza moda inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Il marrone cioccolato è sorprendentemente facile da abbinare. Dà il meglio di sé accanto alle tonalità neutre, ma può essere indossato anche con colori più decisi.

Blu denim: un abbinamento classico che funziona sempre. Basta pensare a un maglione marrone cioccolato indossato con un paio di jeans blu.

Écru e crema: offrono al marrone un contrasto luminoso e fresco. Particolarmente riuscito con maglioni in maglia e cappotti invernali.

Verde oliva e verde muschio: creano un accostamento naturale e discreto, perfettamente in sintonia con la stagione invernale.

Bordeaux e melanzana: conferiscono al marrone cioccolato un carattere più ricco e deciso.

Nero: anche il marrone abbinato al nero è una buona scelta per chi ama i contrasti. Il risultato è più grintoso e meno classico.

Chocolate brown: il marrone cioccolato è il colore di tendenza moda inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

Marrone cioccolato: un classico destinato a restare nel guardaroba maschile

Anche se questa stagione il marrone cioccolato si impone con particolare forza come colore di tendenza, siamo convinti che non sia una tonalità destinata a passare di moda dopo un solo inverno. È un classico che si può indossare stagione dopo stagione. Un bel cappotto marrone in lana, un giubbotto in pelle o un maglione di qualità sono quindi acquisti destinati a durare nel tempo.

Anche nel resto del mondo della moda, questa stagione, non mancano nuove tendenze e abbinamenti interessanti. Vuoi scoprire cos’altro sta succedendo? Dai un’occhiata al nostro trend report dedicato alla moda uomo autunno-inverno 2026-2027.

Charlotte Mesman per ADVERSUS