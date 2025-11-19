Una pietra miliare tecnologica per Porsche: la Cayenne diventa elettrica

La Cayenne Electric segna l’inizio di una nuova era per Porsche. Questo SUV completamente elettrico coniuga il DNA di Porsche con una tecnologia all’avanguardia, garantendo una potenza erogata fino a 850 kW (1.156 CV), uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, una potenza di ricarica fino a 400 kW4 e un’autonomia che raggiunge i 642 chilometri. È la Porsche di serie più potente di tutti i tempi e al contempo la più versatile: dinamica su strada, disinvolta nel fuoristrada e confortevole nei lunghi viaggi.