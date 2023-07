Quando si parla di un fisico forte e completo, non si può negare l’importanza di spalle ben sviluppate. In questo articolo analizzeremo la funzione dei muscoli delle spalle

Guida all’allenamento per la massa delle spalle: spalle più larghe e più forti

Quando si parla di un fisico forte e completo, non si può negare l’importanza di spalle ben sviluppate. In questo articolo analizzeremo la funzione dei muscoli delle spalle, i principi di base dell’allenamento per la massa e vi spiegheremo come applicare questi principi a un allenamento per le spalle. Vi forniremo inoltre anche alcuni esempi di esercizi, pesi da utilizzare, ripetizioni e serie, nonché alcuni consigli sulla frequenza con cui allenare le spalle e sulle routine frazionate più efficaci.

La funzione dei muscoli della spalla

La spalla è costituita da un complesso gruppo di muscoli e articolazioni che lavorano insieme per garantire stabilità e un’ampia gamma di movimenti. I muscoli principali che compongono la zona della spalla sono:

Deltoidi. Sono i muscoli della spalla più grandi e visibili. Sono costituiti da tre capi: i deltoidi anteriori (anteriori), laterali (mediani) e posteriori (posteriori). Questi muscoli sono responsabili di vari movimenti della spalla, come l’abduzione, la flessione e l’estensione.

Cuffia dei rotatori. Un gruppo di quattro muscoli più piccoli – il sopraspinato, l’infraspinato, il teres minore e il sottoscapolare – che stabilizzano e sostengono l’articolazione della spalla durante il movimento.

Trapezio. Un muscolo grande, a forma di aquilone, che si estende dalla base del cranio fino alla parte centrale della schiena e alla scapola.

Per aumentare la massa muscolare delle spalle, è necessario seguire questi principi di base:

Sovraccarico progressivo. Aumentare gradualmente il peso, il volume o l’intensità degli allenamenti nel tempo per stimolare la crescita muscolare.

Movimenti fondamentali. Concentratevi su esercizi che coinvolgono più articolazioni e muscoli per massimizzare l’attivazione muscolare e il potenziale di crescita.

Riposo e recupero. Lasciate ai muscoli un tempo adeguato per recuperare e riparare tra un allenamento e l’altro, in genere 48-72 ore per gruppo muscolare.

Alimentazione. Consumare una dieta equilibrata con una quantità sufficiente di proteine, carboidrati e grassi sani per favorire la crescita e il recupero muscolare.

Ecco alcuni esercizi efficaci per aumentare la massa delle spalle:

Pressa militare in piedi. Questo movimento composto è rivolto all’intero complesso dei deltoidi, con particolare attenzione ai capi anteriori e laterali.

Alzate laterali con manubri: Un esercizio di isolamento che si rivolge principalmente al deltoide laterale, contribuendo a creare ampiezza nelle spalle.

Trazioni al viso ai cavi alti. Ottimo esercizio per il deltoide posteriore e per i muscoli della cuffia dei rotatori, favorisce l’equilibrio muscolare.

Tirate al mento con bilanciere. Ottimo per sviluppare l trapezio superiore, conferisce massa alla parte superiore della schiena e alle spalle.

Per gli allenamenti per lo sviluppo della massa, seguite queste linee guida generali:

Eseguite 3-4 serie di 8-12 ripetizioni per ogni esercizio.

Riposate 60-90 secondi tra le serie.

Utilizzate un peso che sia impegnativo ma che permetta di mantenere una forma corretta durante ogni serie fino all’ultima ripetizione.

Consigli generali per spalle più grandi

Allenate le spalle 1-2 volte alla settimana nell’ambito di un allenamento equilibrato per tutto il corpo.

Privilegiate i movimenti fondamentali, come la military press, per stimolare la crescita muscolare complessiva delle spalle.

Includete esercizi di isolamento, come le alzate laterali e le trazioni al viso, per colpire i capi specifici dei deltoidi e promuovere una crescita muscolare bilanciata.

Mantenete una forma corretta ed evitate di usare pesi eccessivi per evitare lesioni e garantire un’attivazione muscolare ottimale.

Non trascurate gli esercizi per la cuffia dei rotatori, che contribuiscono a mantenere la salute della spalla e a sostenere la crescita muscolare.