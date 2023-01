I tagli di capelli più richiesti del 2023. I look capelli da copiare per la donna e per l’uomo

Quali sono i tagli di capelli che stanno andando per la maggiore? Quali tendenze capelli vengono richieste dai clienti ai propri parrucchieri? Per capire veramente cosa sta andando, quali tendenze hanno preso e quali invece sono rimaste tali solamente sulla carta basta guardarci intorno, e vedere – sulla strada – cosa sta funzionando.

Delle tendenze capelli più gettonate e richieste (copiando il look dei personaggi più famosi) per il 2023 abbiamo parlato con Tony Ross, un nome familiare per chi frequenta regolarmente i backstage della Milano Fashion Week. Tony Ross, fondatore e Direttore creativo di Tony Ross Salon & Barber Shop a Corciano, Perugia, ha creato i look capelli delle modelle per sfilate importanti come Max Mara, Roberto Cavalli, MSGM, Diesel… tanto per fare qualche nome.

Quali sono gli stili più richiesti e più copiati per l’uomo, del momento?

Se parliamo di ispirazione capelli per l’uomo, parliamo della realtà italiana, penso ad un cantante che è Irama, che ha un look sempre molto fresco e molto forte. È passato da un taglio lungo ad un mullet – in questo momento, gioca molto con le trecce, è sicuramente molto attuale.

Se invece mi chiedi di individuare un look capelli che proviene dal panorama internazionale allora è sicuramente il taglio di capelli di Justin Bieber, che ha spopolato. La famiglia Bieber dunque sta portando avanti un look molto forte. Lui è passato da un taglio medio lungo che sembrava quasi un mullet ricresciuto ad un taglio buzz, un taglio molto corto che sembra quasi tutto pari, che è un maxi trend, insieme al mullet per i tagli uomo.

Nell’uomo i tagli medio lunghi sono quelli che in questo momento stanno andando molto molto forte. Mi torna in mente un Johnny Depp degli anni ‘90, quando fu il protagonista di Blow per intenderci, è un look che per l’uomo in questo momento sta andando tantissimo, e sempre per l’uomo tagli come Justin Bieber, quindi tagli molto corti, che sembrano rasati in maniera quasi unica, sono tagli che stanno veramente spopolando. Sono i due maxi trend per l’uomo.

La decolorazione nell’uomo sta andando fortissimo. Nella tonalizzazione diventa anche molto personalizzabile. Ho dei ragazzi nel salone che si tonalizzano sul verde acqua, sul rosa, e tanti accennano a tonalità bionde. Imperativo, maxi trend, fino a ieri è andato molto il grigio nell’uomo, in questo momento capelli anni ’90, un po’ più grunge, vanno per la maggiore, e il capello torna quasi dorato, passami il termine, quasi giallognolo, quasi che si fosse ormai slavata un po’ la tonalizzazione, mi ricorda un Eminem degli anni ’90. Questo è davvero il maxi trend se parliamo di decolorazione maschile per essere d’impatto.

Ringraziamo Tony Ross – Hair Stylist

Tony Ross Salon & Barber Shop

Charlotte Mesman In collaborazione con MARGHERITA.NET