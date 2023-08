I superset: una rivoluzione nel tuo allenamento

Se stai cercando di portare il tuo allenamento in palestra ad un livello superiore, incorporare la tecnica dei superset nella tua routine di allenamento può fare la differenza. I superset sono una tecnica di allenamento molto popolare, una tecnica utilizzata nell’allenamento per la massa muscolare, quando l’obiettivo è quello di massimizzare la crescita muscolare e aumentare la resistenza. In questo articolo vi spieghiamo cosa sono i superset, perché possono essere molto importanti, il principio di base, ed esploreremo alcune tecniche di allenamento basato sui superset. Leggete avanti per i nostri consigli e nuove idee per un allenamento basato sui superset.

Cosa sono i superset?

I superset sono una tecnica di allenamento per la massa in cui vengono eseguiti due o più esercizi di seguito, con poco o nessun riposo tra di essi. L’idea alla base dei superset è di aumentare l’intensità dell’allenamento e di colpire più gruppi muscolari in tempo ridotto. Ci sono due tipi di superset: agonisti e antagonisti. I superset agonisti colpiscono lo stesso gruppo muscolare (ad esempio i bicipiti), mentre quelli antagonisti colpiscono gruppi muscolari opposti (ad esempio bicipiti e tricipiti).

Perché i superset possono essere una rivoluzione nel tuo allenamento

I superset possono essere una vera rivoluzione perché aumentano l’intensità dell’allenamento, fanno risparmiare tempo e allenano più gruppi muscolari contemporaneamente. Eseguendo due o più esercizi di seguito è possibile aumentare il volume totale dell’allenamento e stimolare più fibre muscolari. Inoltre, poiché non si prendono lunghi periodi di riposo tra le serie, si può fare di più in meno tempo. Questo rende i superset un’ottima opzione per le persone con un’agenda impegnata che vogliono comunque seguire una tabella di allenamento impegnativa.

Il principio alla base dei superset

Il principio alla base dei supersets si chiama “sovraccarico muscolare”. Il sovraccarico muscolare prevede che per stimolare la crescita muscolare sia necessario mettere i muscoli sotto stress in maniera superiore alle loro capacità del momento. Eseguendo più esercizi di seguito con poco riposo si mette più stress sui muscoli, con la conseguenza di stimolare una maggiore crescita e forza muscolare.

Consigli e idee

Quando si incorporano i superset nel proprio allenamento è importante decidere tra superset agonisti o antagonisti.

Ad esempio se si vuole allenare i bicipiti con due esercizi in sequenza si può eseguire una serie di bicipiti in piedi con bilanciere seguita da una serie di bicipiti con manubri in posizione ‘hammer curl’, poiché entrambi gli esercizi colpiscono lo stesso gruppo muscolare.

Se invece si vogliono allenare muscoli antagonisti, si potrebbe fare una serie di curl per i bicipiti seguita da una serie di estensioni per i tricipiti, poiché questi esercizi mirano a gruppi muscolari opposti.

È anche importante scegliere i pesi appropriati per il proprio livello di fitness. Si dovrebbe essere in grado di eseguire ogni esercizio con forma corretta e senza compromettere la propria sicurezza. Se sei nuovo ai superset, inizia con pesi leggeri e aumenta man mano che diventi più forte e familiare con la tecnica.

I superset possono essere un’ottima novità per la tua routine di allenamento se stai cercando di cambiare qualcosa e ottenere risultati che forse la tua attuale tabella di allenamento non consente. Ricorda sempre di ascoltare il tuo corpo e di adattare i pesi e gli esercizi per evitare infortuni e raggiungere i tuoi obiettivi in palestra.

