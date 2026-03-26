Il sogno speakeasy di Ferragamo per l’autunno inverno 2026

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

Per l’Autunno-Inverno 2026, Maximilian Davis continua il suo viaggio evocativo negli anni ’20 – il decennio che ha visto nascere Ferragamo – infondendo quell’epoca con il suo linguaggio estetico inconfondibile. È un mondo sospeso tra memoria e modernità, dove le silhouette sussurrano storie di migrazione, libertà e reinvenzione.

Al centro della collezione si trova il fascino persistente dello speakeasy. Più che un luogo clandestino, diventa uno spazio simbolico di liberazione – un ambiente in cui le rigide convenzioni di classe e identità si dissolvono in qualcosa di fluido e libero. Davis evoca i personaggi che popolavano questi interni soffusi, individui che si incontravano, si trattenevano e si reinventavano nell’anonimato discreto della notte. L’atmosfera è intima ma vibrante, intrisa di una possibilità che perdura ben oltre il tramonto.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

A intrecciarsi con questa narrazione vi è il potente riferimento all’abbigliamento dei marinai. Non è solo una citazione stilistica, ma profondamente personale e storica. I capi rendono omaggio a coloro che hanno attraversato gli oceani alla ricerca di una vita migliore per le proprie famiglie – un percorso che risuona tanto nella storia di Salvatore Ferragamo quanto nelle origini di Davis. “Tutti hanno attraversato l’oceano per scoprire nuovi inizi”, riflette lo stilista, tracciando un parallelo toccante tra migrazioni passate e presenti.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

Questo spirito di transizione e trasformazione si esprime nella rilettura delle uniformi nautiche. Il loro tradizionale valore simbolico viene al tempo stesso rispettato e sovvertito. Le forme strutturate sono decostruite; i bottoni si spostano dalle posizioni consuete; i lacci restano volutamente aperti. Attraverso queste sottili alterazioni, il familiare si trasforma in qualcosa di sorprendentemente nuovo.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

La lavorazione diventa elemento chiave nella ridefinizione del guardaroba. La maglieria nautica viene agugliata con chiffon, conferendo struttura senza rinunciare alla leggerezza. I parka da lavoro si presentano in nappa texturizzata, con cappucci foderati in shearling. Accanto a questi elementi funzionali emerge un’eleganza libera, ispirata agli abiti da sera dell’epoca. Slip dress in velluto lamé metallizzato e jacquard floreale brillano con discreta opulenza, mentre i drappeggi si evolvono in volumi che reinterpretano le ruche. I capispalla avvolgono il corpo con gesti ampi, evocando silhouette haute couture stratificate su abiti lunghi. Come nello speakeasy, anche nella collezione questi due mondi si fondono armoniosamente.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

La palette cromatica è altrettanto narrativa. Influenzata da opere d’arte dell’epoca, oscilla tra azzurri dal dinamismo quasi cubista e le tonalità seppiate della fotografia surrealista. Il risultato è un effetto filtrato dal tempo, come se ogni capo fosse attraversato dalla patina della storia. Tele in cotone organico e nylon riciclati sono tinti in capo, mentre le pelli trapuntate sono verniciate ad aerografo. “È un’espressione del tentativo di immaginare qualcosa del passato”, spiega Davis. “Nel suo momento originale sarebbe stato vibrante, ma ora lo vediamo attraverso la patina della storia”. Gli accenti Gancini in metallo lucido sottolineano questo dialogo tra passato e presente.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

Le calzature proseguono questa narrazione con precisione e innovazione. Una nuova décolleté dalla punta allungata e una sling-back con scollo profondo – ispirata a un modello d’archivio del 1954 – appaiono in contrasti cromatici che richiamano le uniformi nautiche, oppure sono arricchite da decorazioni gioiello. L’architettura della “suola a conchiglia”, tecnica sviluppata da Salvatore Ferragamo negli anni ’50, ispira le linee sinuose di un sandalo con tacco ibrido a zeppa, dove forma e funzione si incontrano con eleganza scultorea.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

Anche la proposta maschile evolve, reinterpretando i classici in chiave contemporanea. Le Oxford si allungano nelle proporzioni, con punte rifinite da cuciture a vaschetta. A completare, uno stivaletto minimalista e una monk-strap con fibbia Hug, in equilibrio tra tradizione e modernità.

Gli accessori introducono una nuova silhouette grafica per la borsa – essenziale, sottile e chiusa da una placca Gancini – declinata in tre dimensioni. La versione East-West della Hug Bag si rinnova con nuove colorazioni, mentre per l’uomo una tracolla con tasche funzionali si affianca a una pouch Hug in vitello intrecciato. Ogni elemento riflette l’essenza della collezione: design funzionale elevato da dettagli ricercati.

Ferragamo autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Ferragamo

In questa collezione Autunno-Inverno 2026, Maximilian Davis crea molto più di un guardaroba: costruisce un viaggio nel tempo. Una riflessione su movimento, identità e memoria, dove gli echi del passato non sono distanti, ma vivi, trasformati e profondamente contemporanei.