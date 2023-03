Le modelle dopo la sfilata di Loewe alla Paris Fashion Week Inverno 2023 2024 – Photo ADVERSUS

Non sempre le modelle, al termine di una sfilata, escono da dove tutti si aspettano. Anzi, ormai la caccia alle modelle sta diventando sempre più difficile… Così è stato anche per la sfilata di Loewe, alla Paris Fashion Week per l’autunno inverno 2023 2024. Location molto grande (il Castello di Vincennes a Parigi) ed estesa, il circo con saltimbanchi che è ormai diventato l’ingresso degli ospiti e dei VIP da un parte, quello più professionale del backstage e delle modelle all’esatto opposto.

E così mentre i fotografi che si occupano di street style e di celebrities devono districarsi tra le centinaia di poverini ululanti che – non si capisce bene per quale motivo – trovano piacere nel cercare di vedere da lontanissimo una sagoma che esce da un pulmino blu (il loro idolo del momento) i fotografi specializzati nel cosiddetto model style cercano di capire da dove usciranno le modelle al termine della sfilata.

Usciranno dall’ingresso principale, mescolate tra la massa di invitati, influencers, buyers, celebrities…? O usciranno da qualche porticina nascosta come ormai sempre più spesso succede?

Vale la pena segnalare il fatto che gli stilisti, o i loro uffici marketing che poi è lo stesso, stanno da qualche tempo cercando di impossessarsi nuovamente di ogni aspetto della sfilata e di quello che gira intorno all’evento. Se prima le sfilate erano solo sfilate, e per entrare era necessario un accredito, oggi le sfilate sono diventate un circo.

All’inizio è stato – per qualche anno – un circo aperto, con clown ballerini e trapezisti (leggi influencers, giornaliste e i cosiddetti addetti ai lavori) a disposizione di tutti quelli che volevano aspettarli all’ingresso, ma il problema per gli stilisti era proprio questa apertura. La moda che tanto sbandiera improbabili ed effimeri concetti come la inclusivity o la diversity è poi invece sempre più agguerrita nel difendere e se possibile accrescere l’esclusività dei propri eventi. L’esatto opposto di quanto fingono di dire e di fare.

E così ormai sempre più ‘ospiti’ vengono fatti entrare senza che i fotografi ‘di strada’ li possano ritrarre come accadeva in passato, ormai i set per il cosiddetto street style degli ospiti sono all’interno, dietro lo sbarramento della sicurezza, per pochi fotografi accreditati che lavorano per grosse agenzie o riviste di moda. Tanto per avere il controllo totale della propria immagine.

Fuori, le solite influencers che vanno lì solo per farsi fotografare e poi magari non sono nemmeno invitate alla sfilata. E qualche ospite minore che viene fatto vestire dalla punta dei capelli a quella dei piedi con i capi del brand che deve sfilare, mandati in pasto ai fotografi per usarli come mezzo promozionale extra oltre che gratuito. Tutto questo giro di parole per inquadrare la situazione attuale. E per ricordare a chi ci legge che la moda non è inclusiva, la moda si basa sul concetto di esclusività. La moda dice; “Io sono io, e voi non siete un cazzo. Ma se volete avere l’idea di essere qualcosa o qualcuno, mettete mano al portafogli e comprate i nostri prodotti”. E la gente, pecorona, compra.

E le modelle? Le modelle che prima uscivano tranquillamente dall’ingresso principale oggi vengono nascoste, perché gli stilisti – che le pagano – non hanno piacere che queste vengano poi fotografate e pubblicate da chi non fa parte della ristretta cerchia di addetti ai lavori autorizzati dall’ufficio marketing dello stilista di turno. E se proprio devono essere date in pasto ai fotografi allora le modelle vengono fatte uscire con una borsa di carta contenente un regalino, chiaramente la borsa di carta è mega e il logo dello stilista ben visibile. Per non buttare via un’altra buona occasione di farsi un po’ di pubblicità.

Le modelle dopo la sfilata di Loewe alla Paris Fashion Week Inverno 2023 2024 – Photo ADVERSUS

Da Loewe, e torniamo al nostro punto iniziale, le modelle sono state fatte uscire dalla porta posteriore del castello, e solo una manciata di fotografi più esperti ha capito da dove sarebbero uscite. Noi eravamo lì e in questa pagina vi proponiamo una breve carrellata di ritratti. Le modelle sono state simpatiche, disponibili, rilassate. Per una volta ;-)

ADVERSUS