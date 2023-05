La nuova BMW R 18 Roctane

La nuova R 18 Roctane si aggiunge alla R 18, alla R 18 Classic, alla R 18 B e alla R 18 Transcontinental come quinto membro della famiglia R 18. Ancora una volta, si rifà alla storia e alla tradizione di BMW Motorrad e combina la tecnologia motociclistica più avanzata con il design e il fascino dei tempi passati.

Sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico, la BMW R 18 si ispira a famosi modelli BMW come la BMW R 5 e riporta l’attenzione sull’essenziale: tecnologia purista e il motore boxer come epicentro del piacere di guida. Il design classico e la tecnologia contemporanea si fondono in un unicum di grande affascino. Questa combinazione offre un’esperienza di guida unica ed emozionante e il modello è caratterizzato da un linguaggio di design sapiente che si esprime in particolare nella sezione posteriore, nel cosiddetto “design aerodinamico”.

Il motore boxer BMW più possente di tutti i tempi eroga una coppia muscolosa in una finitura nera metallizzata opaca e con cover nere lucide, oltre all’impianto di scarico e ai controdadi a stella in dark chrome.

Il cuore della nuova BMW R 18 Roctane è il noto motore bicilindrico piatto (2 cilindri), il “big boxer”. Non solo per il suo aspetto imponente, ma anche per le sue specifiche tecniche, il motore della nuova R 18 Roctane, rifinito in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide, richiama i tradizionali motori boxer raffreddati ad aria che hanno offerto un’esperienza di guida esaltante per oltre sette decenni, da quando BMW Motorrad ha iniziato a produrre motociclette nel 1923. Il più possente motore boxer a 2 cilindri mai costruito nella produzione di serie di motociclette vanta una cilindrata di 1.802 cc. Genera una potenza di 67 kW (91 CV) a 4.750 giri/min. Nell’intervallo tra i 2.000 e i 4.000 giri/min, eroga una coppia sempre superiore a 150 Nm, così come una potenza essenziale e un suono inconfondibile. Il motore nero è perfettamente abbinato all’impianto di scarico cromato scuro e ai controdadi a stella.

Telaio tubolare in acciaio a doppia culla e forcellone posteriore con inglobato l’albero di trasmissione con aspetto da telaio rigido

Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla è il cuore del telaio del nuovo R 18 Roctane. Il suo design porta avanti la lunga tradizione BMW Motorrad di questo tipo di telaio. La qualità costruttiva particolarmente elevata e l’attenzione ai dettagli sono evidenti anche in particolari appena percettibili, come le giunzioni saldate tra i tubi d’acciaio e le parti fuse o forgiate. Come la leggendaria BMW R 5, il forcellone posteriore, realizzato con un design simile, include la l’albero della trasmissione cardanicha che riprende lo stesso stile, utilizzando connessioni bullonate.

Forcella telescopica, sospensione posteriore con schema cantilever e cerchi in lega da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore, oltre a freni a disco.

Gli elementi delle sospensioni della nuova BMW R 18 Roctane sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica. Piuttosto si è voluto un sistema meccanico, con una forcella telescopica e un sistema di sospensione montato direttamente sul forcellone con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile assicurano un controllo superiore delle ruote e un comfort reattivo delle sospensioni. Come nella leggendaria BMW R 5, gli steli della forcella telescopica sono racchiusi in un copri forcella. Il diametro degli steli della forcella è di 49 mm, l’escursione delle sospensioni è di 120 mm all’anteriore e 90 mm al posteriore. La nuova BMW R 18 Roctane è fermata da un freno a doppio disco all’anteriore e da un freno a disco singolo al posteriore in combinazione con pinze fisse a quattro pistoni. I cerchi in lega conferiscono alla moto un look elegante. 3,5 x 21″ all’anteriore con pneumatici da 120/70 B 21 e 5,5 x 18″ al posteriore con pneumatici da 180/55 B 18.

Ergonomia coerente con sella a due livelli, pedane, palette del cambio e manubrio alto.

La nuova BMW R 18 Roctane è caratterizzata da una posizione distesa della pedana, cosiddetta “centrale”, del tutto in linea con la filosofia BMW Motorrad. Questa posizione classica dietro i cilindri non solo è tipica di BMW, ma consente anche una posizione di guida comoda e attiva per controllare al meglio la moto. La R 18 Roctane è dotata di una sella a due piani che si rastrema verso la parte posteriore, con cinghie per il passeggero, ed è equipaggiata con pedane appoggiapiedi lunghe insieme al pedale a bilanciere del cambio. Il manubrio alto e rivestito di nero assicura una posizione di guida eretta e comoda.

Valigie in tinta con la moto e parabrezza come Accessori Originali BMW Motorrad. Tre attraenti verniciature.

La nuova R 18 Roctane è equipaggiata in modo ideale per la guida rilassata e il turismo grazie alle valigie dello stesso colore della moto. Le valigie offrono 27 litri di spazio per il bagaglio ciascuna. Per i tour più lunghi, la nuova R 18 Roctane può essere equipaggiata con un parabrezza con fari supplementari e indicatori di direzione sospesi della gamma di Accessori Originali BMW Motorrad.

La nuova R 18 Roctane presenta una verniciatura nera di serie. Come optional sono disponibili le verniciature grigio minerale metallizzato opaco e Manhattan metallizzato opaco.

Tre modalità di guida, l’ASC e il controllo del freno motore sono di serie e garantiscono divertimento e sicurezza di guida di alto livello. La retromarcia assistita, l’Hillstart Control e le manopole riscaldate sono disponibili come optional di fabbrica.

Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie delle tre modalità di guida “Rain”, “Roll” e “Rock”, una caratteristica insolita in questo segmento. La dotazione di serie comprende anche l’ASC (Automatic Stability Control), che garantisce un elevato livello di sicurezza di guida. Inoltre, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie del controllo della coppia del freno motore motore. Oltre ad altre opzioni, un dispositivo di ausilio alla retromarcia rende le manovre confortevoli e la funzione Hill Start Control facilita le partenze in salita. Le manopole riscaldate, disponibili come optional di serie, tengono le mani al caldo nelle giornate fredde.

La nuova R 18 Roctane: la “big boxer” con telaio dal look rigido, tecnologia moderna e materiali autentici in stile custom bagger. Faro con strumentazione rotonda integrata dal design classico.

La R 18 Roctane reinterpreta sapientemente lo stile iconico delle epoche passate in stile custom bagger e molti dettagli riflettono il design purista che è stato modellato principalmente da classici come la BMW R 5. Elementi funzionali e di stile come il telaio in acciaio a doppia culla, il serbatoio del carburante a goccia, la trasmissione cardanica aperta o la finitura con doppio filetto bianco (optional ex works) ricordano il leggendario boxer del 1936. Anche le classiche parti della carrozzeria della R 18 Roctane, come il serbatoio del carburante, i copriruota anteriori e posteriori o l’alloggiamento dei fari, sono in metallo, proprio come un autentico classico. Anche le sospensioni ricordano la leggendaria R 5. Insieme al forcellone a doppio braccio e a un sistema di sospensione cantilever, la struttura rigida del telaio della R 5 è stata perfettamente reinterpretata ai giorni nostri.

Ovunque si posi lo sguardo, la tecnologia progettata con amore e dedizione è in ogni dettaglio. Questo vale anche per il faro con lo strumento rotondo integrato dal design classico. La leggendaria BMW R 5 del 1936 e, da allora, quasi tutte le moto BMW fino ai primi anni Settanta presentavano questa caratteristica combinazione. La nuova BMW R 18 Roctane fa rivivere questa tradizione, con una tecnologia all’avanguardia e un design contemporaneo. La scritta “BERLIN BUILT” sul quadrante è un riferimento alle origini della moto. Anche la nuova R 18 Roctane è prodotta nello stabilimento BMW Motorrad di Berlino-Spandau.

Un design facilmente modificabile per una personalizzazione perfetta e un’ottimale individualizzazione.

Come tutti gli altri membri della famiglia R 18, la nuova R 18 Roctane presenta una struttura molto facile da modificare, che era già al centro dell’attenzione quando il design di base della serie R 18 è stato concepito. Inoltre, le cover delle valvole visibili (cover delle teste dei cilindri) e le cover del motore (cover dell’alloggiamento del motore) sono progettati in modo tale da essere situati all’esterno della camera dell’olio, rendendoli molto facili da sostituire.