Tendenze capelli uomo 2023. Tagli di capelli vissuti e disordinati per un look da VIP

Tendenze capelli uomo 2023 – Photo courtesy of Etro

I capelli sono determinanti per il nostro look e per come veniamo percepiti dagli altri. Con il nostro taglio di capelli, esprimiamo la nostra personalità. Facile capire quindi quanto sia fondamentale scegliere un taglio di capelli che stia bene con la nostra personalità, e con cui sentirsi a proprio agio.

Questo non significa che non possiamo sperimentare. Anzi, dobbiamo essere anche liberi di sperimentare. Proprio come la nostra personalità si sviluppa nel corso del tempo, anche il taglio di capelli è un processo in continua evoluzione. È quindi interessante esplorare nuove strade anche quando non sappiamo bene dove ci porteranno.

Ad esempio, possiamo provare a lasciare crescere i capelli. Possiamo optare per le classiche lunghe chiome rock, ma anche giocare con tagli scalati come quelli che vediamo tornare alla grande nelle tendenze dei capelli uomo per il 2023.

Alla sfilata Etro per l’estate 2023, ad esempio, abbiamo visto tagli di capelli interessanti e piuttosto lunghi. In molti di questi tagli di capelli, i capelli sulla sommità della testa sono lunghi in modo da poter essere pettinati in una lunga frangia in avanti. Caratteristica è anche la lunghezza dei capelli più lunghi sul collo. Vicino alle orecchie i capelli sono più corti ma abbastanza lunghi da coprirle completamente.

Questi look capelli sono stati tagliati a layers. Sono una sorta di shag corti se vogliamo. Questo taglio di capelli sta benissimo agli uomini con capelli ricci o mossi. Ma anche chi ha i capelli lisci può risultare molto interessante con un taglio più lungo. Puoi portarlo, ad esempio, con una riga centrale a patto di mantenere sempre i capelli leggermente più lunghi sul collo.

Questo taglio di capelli viene benissimo al meglio quando i capelli sono un po’ lunghi, quindi se ancora non avete la lunghezza necessaria, aspettate rimandate il parrucchiere di qualche settimana.

Per lo styling possiamo optare per un look vissuto e allora andranno bene prodotti per capelli matt. Proprio perché i capelli sono un po’ più lunghi (lasciati crescere anche un poco disordinati), potremo dare loro quel feeling noncurante e cool del tipo “me ne frego”.

Guardate le foto che pubblichiamo su questa pagina e fatevi ispirare.

