La tendenza capelli lunghi per l’uomo 2023 – Photo ADVERSUS – Street style Dsquared2 estate 2023

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un forte ritorno della tendenza dei capelli lunghi per gli uomini. Avvicinandosi l’estate questa tendenza continua a crescere in popolarità e sempre più uomini stanno provando ad abbracciare questo trend lasciando crescere i capelli. Ma non tutti i tipi di capello sono adatti ad essere lasciati crescere lunghi, e in ogni caso il capello lungo richiede una cura ed un tipo di attenzioni diverse rispetto al capello corto.

I capelli sottili, ad esempio, non si prestano ad essere lasciati lunghi, così come chi ha i capelli radi. Il capello lungo può stare molto bene e valorizzare chi lo porta, ma può anche sortire l’effetto opposto. Bisogna fare attenzione.

Quale è il tipo di capello più adatto per essere lasciato crescere lungo?

Sebbene qualsiasi tipo di capello possa crescere lungo, chi ha i capelli mossi e ricci tende ad avere un vantaggio naturale nel riuscire ad ottenere un look capelli giusto quando i capelli superano una certa lunghezza. Anche chi ha i capelli lisci può chiaramente avere un look impeccabile, ma i capelli lisci richiedono più attenzione per evitare che si appiattiscono eccessivamente sulla testa. Capelli sottili o diradati possono essere un po’ più difficili, ma con il giusto taglio e i prodotti è possibile far apparire più pieni anche capelli che pieni non sono. Basta trovare l’hair stylist giusto che possa consigliarci ed aiutarci.

I capelli lunghi e la forma del viso

Come per qualsiasi altro stile, alcune forme del viso potrebbero essere più adatte ai capelli lunghi rispetto ad altre. Una forma del viso ovale e allungata spesso si sta bene con i capelli più lunghi, mentre chi ha un viso rotondo o quadrato dovrà fare attenzione a creare volume sulla sommità della testa per allungare il viso. Come vedete qualche regola di base esiste, ma come sempre alla fine il modo migliore per capire bene se il capello lungo può starci bene o meno è quello di provare.

È possibile accelerare la velocità di crescita dei capelli?

Domanda da un milione di dollari. La risposta onesta è che non esiste una pozione magica per far crescere i capelli più velocemente. È anche vero però che mantenere un cuoio capelluto sano e ridurre al minimo i danni ai capelli (un uso troppo violento dell’asciugamano, un asciugacapelli troppo caldo, degli shampoo troppo aggressivi) può favorire la crescita. Una dieta equilibrata ricca di vitamine e minerali, un delicato massaggio del cuoio capelluto per stimolare il flusso sanguigno ogni volta che laviamo i capelli, una spuntatine regolare per prevenire le doppie punte sono tutte pratiche che possono aiutare.

Cura dei capelli lunghi

Come abbiamo detto i capelli lunghi richiedono una cura ed un’attenzione particolare. Ecco alcuni consigli per mantenere in salute, e belli da vedere, i capelli lunghi:

Usa uno shampoo senza solfati e sempre un balsamo idratante

Pettina delicatamente i capelli con un pettine a denti larghi, partendo dalle punte e risalendo verso le radici. Evita gli strappi.

Attento a non usare un asciugacapelli troppo caldo, e non tenerlo mai attaccato ai capelli mentre li asciughi

Applica sui capelli bagnati una maschera per capelli o un trattamento intensivo una volta alla settimana

Con quale frequenza i capelli vanno spuntati se vogliamo farli crescere?

Tagli regolari sono fondamentali per mantenere capelli sani e promuovere la crescita. Se stai cercando di farli crescere cerca di aspettare almeno 8-10 settimane tra una spuntatine e l’altra. Queste visite periodiche a distanza di due mesi e mezzo dal parrucchiere serviranno a far crescere più forti i capelli, senza però interferire troppo con la loro crescita in lunghezza.

Quali prodotti usare per la cura e per lo styling del capello lungo?

Come per ogni tipo di capello, anche i capelli lunghi richiedono l’uso dei prodotti giusti. Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione:

Usa un balsamo senza risciacquo , leggero e idratante per il controllo dell’effetto crespo, soprattutto se hai naturalmente i capelli crespi

, leggero e idratante per il controllo dell’effetto crespo, soprattutto se hai naturalmente i capelli crespi Spray texturizzante o spray al sale marino per aggiungere onde e texture ai capelli senza perdere l’aspetto naturale

per aggiungere onde e texture ai capelli senza perdere l’aspetto naturale Olio per capelli o siero per dare luminosità e morbidezza ai capelli

per dare luminosità e morbidezza ai capelli Shampoo secco da applicare sulle radici per dare volume ai capelli tra un lavaggio e l’altro, soprattutto quando hanno la tendenza ad appiattirsi troppo sulla testa.

Se stavi pensando da tempo a far crescere i capelli, forse è arrivato il momento giusto di provarci, la stagione calda, il periodo delle vacanze, il mare, sono tutti elementi che potrebbero finalmente convincerti a fare la prova. Come vedi non è difficile, con un po’ di cura e tanta pazienza potrai anche tu fare il tuo statement, e magari scoprire un nuovo stile che ti accompagnerà durante le stagioni successive.

