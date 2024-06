La nuova BMW Serie 1

Il modello pioniere del piacere di guida nel segmento delle compatte premium entra nella sua quarta generazione. Grazie alla presenza di un design dinamico, a una gamma di motorizzazioni completamente rinnovata e a una tecnologia del telaio ampiamente migliorata, la nuova BMW Serie 1 ha affinato il suo profilo di veicolo più sportivo nell’ambiente competitivo. I motori altamente efficienti con tecnologia mild hybrid a 48 volt e un processo di produzione progettato per conservare le risorse e riciclare i materiali ottimizzano la sostenibilità nell’intero ciclo di vita del prodotto. Il suo carattere progressista si riflette anche negli interni ridisegnati, in una gamma ampliata di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, nel nuovo BMW iDrive con QuickSelect e negli innovativi servizi digitali basati sul BMW Operating System 9.

L’anteprima della nuova BMW Serie 1 segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di successo ventennale del marchio nel segmento delle compatte. Anche la nuova generazione di modelli sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Lipsia. Il lancio sul mercato è previsto per ottobre 2024. La regione di vendita più importante è il mercato interno tedesco. Oltre agli altri Paesi europei, il Giappone è uno dei primi cinque mercati per la nuova BMW Serie 1.

Design esterno: frontale dinamico e proporzioni tipiche di BMW.

L’aura sportiva della BMW Serie 1 è sottolineata nell’ultima generazione di modelli dalle tipiche proporzioni BMW: un cofano lungo, una cellula passeggeri ben arretrata, una linea del tetto che scorre in modo dinamico e un posteriore potente. Le dimensioni del modello a cinque porte sono cambiate solo leggermente rispetto al modello precedente. La lunghezza esterna della nuova BMW Serie 1 è aumentata di 42 millimetri, passando a 4.361 millimetri, mentre il passo è di 2.670 millimetri. La larghezza del veicolo è di 1.800 millimetri, mentre l’altezza è aumentata di 25 millimetri a 1.459 millimetri.

Con un frontale straordinariamente piatto e significativamente più basso sulla strada rispetto al suo predecessore, la nuova BMW Serie 1 segnala più che mai il suo carattere sportivo. La griglia del radiatore BMW, ampia e protesa in avanti, presenta un’innovativa struttura a barre verticali e diagonali. I fari a LED di serie sono caratterizzati da vistosi elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Come optional sono disponibili fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice antiabbagliamento, funzione cornering light e accenti blu.

La vista laterale della nuova BMW Serie 1 è caratterizzata dalla forma dinamica a cuneo e dalla grafica piatta dei finestrini che si assottiglia verso la parte posteriore. La Shadow Line lucida BMW Individual di serie include un elemento grafico con il numero 1 nel contraltare Hofmeister kink sul montante C. Un lungo spoiler sul tetto e i deflettori d’aria laterali sottolineano la silhouette allungata. Riflettori verticali e un inserto nero in stile diffusore aggiungono un aspetto potente alla grembialatura posteriore. I suggestivi gruppi ottici posteriori in due parti si estendono fino alle sezioni laterali.

La vernice della carrozzeria della nuova BMW Serie 1 è disponibile in due tinte piene e sette metallizzate. Sono inoltre disponibili quattro verniciature BMW Individual e un’ampia gamma di verniciature speciali BMW Individual. La nuova BMW Serie 1 è il primo modello della gamma del marchio a essere disponibile con una verniciatura opzionale del tetto a contrasto. La finitura nera lucida aggiunge un aspetto sportivo alla vettura.

Automobile BMW M con prestazioni individuali.

Il pacchetto M Sport e l’equipaggiamento opzionale M Sport Design, disponibili al lancio sul mercato europeo, rendono la nuova BMW Serie 1 ancora più dinamica. Le sue caratteristiche di design specifiche M includono grandi prese d’aria sulla grembialatura anteriore, minigonne laterali pronunciate e un elemento diffusore tridimensionale nella grembialatura posteriore.

Al vertice della gamma di modelli c’è la BMW M135 xDrive (consumo di carburante combinato: 8,1 – 7,6 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO2 combinate: 184 – 173 g/km secondo WLTP; classi di CO2: G – F) con caratteristiche prestazionali notevolmente migliorate. Il modello BMW M è alimentato da un motore a quattro cilindri da 221 kW/300 CV, è dotato di serie di telaio adattivo M con sterzo sportivo e trazione integrale intelligente e accelera da zero a 100 km/h (62 mph) in 4,9 secondi. All’esterno, la griglia del radiatore M con barre orizzontali, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M e i quattro terminali di scarico la rendono immediatamente riconoscibile come modello top di gamma. Un pacchetto tecnologico M con componenti specifici per le sospensioni, misure di rigidità e leggerezza, un sistema frenante M Compound e cerchi in lega leggera forgiati da 19 pollici è disponibile esclusivamente per la BMW M135 xDrive. Per tutte le varianti della nuova BMW Serie 1 sono disponibili anche un M Sport Package Pro e componenti BMW M Performance Parts specifici per il modello.

Ambiente sportivo e premium, interni senza pelle.

Gli interni di nuova concezione della nuova BMW Serie 1, completamente privi di pelle di serie, offrono un ambiente moderno e premium con accenti sportivi e un ampio spazio per un massimo di cinque occupanti. I sedili di nuova concezione offrono un elevato livello di comfort per i lunghi viaggi. Sono disponibili come optional i sedili sportivi nella versione Econeer con rivestimenti e imbottiture in poliestere riciclato e i sedili sportivi M. Le superfici traforate dei sedili sono disponibili anche nella versione Veganza con proprietà simili alla pelle. L’equipaggiamento Veganza/Alcantara fa parte del pacchetto M Sport ed è di serie nella BMW M135 xDrive.

I sedili riscaldati e un’ampia gamma di regolazioni elettriche, compresa la memoria sul lato del guidatore, sono disponibili come optional per tutte le versioni di sedili. I sedili sportivi e i sedili sportivi M possono essere dotati di supporto lombare. Per i sedili sportivi è disponibile anche una funzione di massaggio opzionale. L’airbag di interazione per il conducente e il passeggero anteriore è ora di serie per migliorare ulteriormente la protezione degli occupanti. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, lo spazio di stivaggio sotto il portellone posteriore può essere aumentato da 380 litri a 1.200 litri (BMW 120, BMW 120d: 300 – 1.135 litri).

Superfici e finiture di alta qualità, il selettore del cambio ridisegnato e il BMW Curved Display sottolineano l’atmosfera progressista e premium degli interni. Il sistema di visualizzazione completamente digitale comprende un Information Display da 10,25 pollici e un Control Display da 10,7 pollici. Il numero di pulsanti e comandi nell’abitacolo è stato notevolmente ridotto grazie all’uso coerente della tecnologia digitale. Anche il climatizzatore della nuova BMW Serie 1 è controllato digitalmente. In alternativa al volante sportivo di serie, è disponibile anche un volante in pelle M, anch’esso ridisegnato. Fa parte del pacchetto M Sport ed è dotato di palette per il cambio manuale.

Nuova generazione di motori, cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione di serie.

Come il motore BMW M135 xDrive, tutti gli altri motori disponibili per la nuova BMW Serie 1 fanno parte dell’ultima generazione di motori modulari del BMW Group. Il motore a benzina a tre cilindri della nuova BMW 120 (consumo di carburante combinato: 6,0 – 5,3 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 135 – 121 g/km secondo WLTP; classi di CO2: D) e il motore diesel a quattro cilindri della nuova BMW 120d (consumo di carburante combinato: 4,8 – 4,3 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 125 – 112 g/km secondo WLTP; classi di CO2: D – C) sono abbinate alla tecnologia mild hybrid a 48 volt, che ne migliora l’efficienza e l’erogazione spontanea di potenza. Tutte le unità motrici trasmettono la loro potenza a un cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione di serie.

Con una potenza massima di 125 kW/170 CV, il sistema di trazione della nuova BMW 120 accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. La nuova BMW 120d genera una potenza di 120 kW/163 CV e accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 7,9 secondi. La BMW 118d, anch’essa alimentata da un motore diesel a quattro cilindri (consumo di carburante combinato: 5,2 – 4,6 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO2 combinate: 136 – 122 g/km secondo WLTP; classi di CO2: E – D) eroga 110 kW/150 CV e un’accelerazione di 8,3 secondi.

Rigidità della scocca migliorata e ulteriore sviluppo del telaio.

L’agilità, la precisione di guida e la dinamica in curva della nuova BMW Serie 1 traggono vantaggio dall’aumento della rigidità della struttura della scocca e del collegamento del telaio. La tecnologia avanzata del telaio comprende una cinematica ottimizzata, supporti della barra antirollio altamente precaricati e una nuova tecnologia degli ammortizzatori. L’angolo di sterzata delle ruote anteriori è stato aumentato del 20%, garantendo una stabilità direzionale particolarmente stabile e un feedback dello sterzo ottimizzato.

Oltre alla limitazione dello slittamento delle ruote controllata direttamente, la nuova BMW Serie 1 è dotata di un sistema di frenata integrato e di cerchi in lega leggera da 17 pollici (BMW M135 xDrive: 18 pollici) di serie. Il pacchetto opzionale M Sport comprende l’Adaptive M Chassis, che abbassa il veicolo fino a 8 millimetri, lo sterzo sportivo e i cerchi in lega leggera da 18 pollici. Come optional sono disponibili anche cerchi in lega leggera fino a 19 pollici e un sistema frenante sportivo M.

Sistemi all’avanguardia per la guida e il parcheggio automatizzati.

La nuova BMW Serie 1 offre una gamma notevolmente ampliata di sistemi di guida e parcheggio automatizzati come equipaggiamento standard o opzionale. Di serie sono disponibili il Driving Assistant con avviso di collisione anteriore, Lane Departure Warning, Exit Warning e Traffic Sign Recognition, nonché il Parking Assistant con Reversing Assistant.

La gamma di optional comprende il sistema di assistenza allo sterzo e al controllo della corsia, il sistema di assistenza automatica al superamento dei limiti di velocità e l’indicazione del percorso quando si utilizza l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go. Per la nuova BMW 120 e la nuova BMW 120d è disponibile anche il Parking Assistant Professional, che consente di controllare il parcheggio e le manovre tramite smartphone.

Equipaggiamento di serie ampliato, personalizzazione mirata.

Oltre ai sistemi di assistenza di alta qualità, l’equipaggiamento di serie della nuova BMW Serie 1, notevolmente ampliato, comprende anche il climatizzatore automatico, l’impianto di allarme, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il BMW Live Cockpit Plus che include il sistema di navigazione basato sul cloud BMW Maps. Nuovi pacchetti di equipaggiamenti opzionali consentono una personalizzazione mirata.

Il pacchetto Innovation comprende il BMW Live Cockpit Professional con BMW Head-Up Display e Augmented View sul Control Display, nonché il Parking Assistant Plus. Il pacchetto Premium comprende l’opzione telefono con ricarica wireless, il Comfort Access, la proiezione del logo dagli specchietti retrovisori esterni, lo specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico e i fari LED adattivi. La gamma di equipaggiamenti opzionali comprende anche il climatizzatore automatico a due zone, il tetto panoramico in vetro e il sistema audio Harman Kardon.

Il nuovo sistema operativo BMW 9, BMW iDrive con QuickSelect e BMW Digital Premium.

La nuova BMW Serie 1 è dotata dell’ultima versione del BMW iDrive con QuickSelect per un utilizzo intuitivo e comodo delle funzioni del veicolo. La nuova schermata iniziale mostra le icone delle funzioni disposte verticalmente sullo stesso livello. “QuickSelect” consente l’accesso diretto alle funzioni senza dover passare a un sottomenu. Il nuovo BMW iDrive è progettato in modo coerente per il funzionamento a sfioramento e il controllo vocale. Si basa sul BMW Operating System 9, che costituisce anche la base per una selezione altamente personalizzata di servizi digitali aggiuntivi. Gli aggiornamenti software a distanza consentono di integrare nel veicolo nuove e migliori funzioni via etere. Con i BMW ConnectedDrive Upgrades, i clienti possono anche testare gratuitamente alcune funzioni per un mese e poi prenotarle per un periodo specifico. La nuova offerta BMW Digital Premium può essere prenotata anche per la nuova BMW Serie 1 nel BMW ConnectedDrive Store.

BMW Digital Premium consente di utilizzare nella vettura, nell’ambito di un abbonamento, applicazioni specifiche per ogni Paese, come lo streaming di musica e video, le notizie o i giochi. L’offerta comprende anche l’utilizzo dei dati per tutti i servizi digitali e le app contenute nel BMW ConnectedDrive Store. BMW Digital Premium estende anche le funzioni del sistema di navigazione BMW Maps, la selezione delle modalità My Modes e l’illuminazione dell’animazione di benvenuto e di saluto. In alcuni Paesi selezionati, BMW Digital Premium consente anche il pagamento digitale delle tariffe di parcheggio e delle bollette del carburante dalla vettura.

L’integrazione degli smartphone con Apple CarPlay® e Android Auto™ è disponibile di serie sulla nuova BMW Serie 1. Il BMW ID e la My BMW App offrono un modo comodo per personalizzare l’esperienza d’uso della nuova BMW Serie 1. La BMW Digital Key Plus con tecnologia wireless a banda ultralarga per gli smartphone compatibili con i sistemi operativi iOS o Android e per l’Apple Watch può essere configurata a scelta tramite la My BMW App.