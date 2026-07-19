La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027: l’era dell’oversized è finita

La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

Per anni l’oversized ha dettato legge nella moda maschile. Blazer dalle proporzioni ampie, pantaloni larghi e cappotti voluminosi hanno dominato tanto lo street style quanto le passerelle. Ma per l’autunno/inverno 2026-2027 la direzione è cambiata. Durante le fashion week di Milano e Parigi, le nuove collezioni invernali hanno riportato in scena silhouette più slanciate e definite.

Questo non significa un ritorno agli ultra skinny jeans dei primi anni 2010, anche se rivedremo modelli in slim fit. Le nuove proporzioni valorizzano la figura senza rinunciare al comfort. Nella moda uomo di questa stagione l’attenzione si concentra su proporzioni più equilibrate, un tailoring più raffinato e capi che seguono il corpo senza risultare aderenti.

Dal volume alla forma

La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Se nelle ultime stagioni spalle importanti, maniche extra lunghe e pantaloni oversize avevano imposto la loro estetica, oggi molti stilisti scelgono linee più pulite e precise. Non si tratta di una rivoluzione radicale, ma di un progressivo ritorno a volumi più contenuti. I blazer ritrovano una leggera definizione in vita, i cappotti cadono più diritti lungo il corpo e i pantaloni si restringono.

Da Prada arriva un tailoring contemporaneo volutamente disinvolto, mentre Jonathan Anderson da Dior propone silhouette lunghe ed eleganti, con un fascino quasi aristocratico. Anche Giorgio Armani e Zegna dimostrano come la moda maschile classica torni a essere il punto di partenza, reinterpretata però in una versione più morbida e fluida rispetto al passato.

Il tailoring assume un nuovo significato

La parola tailoring richiama ancora l’immagine di completi rigidi e abbigliamento formale, ma da tempo questa idea non corrisponde più alla realtà.

Il nuovo tailoring accompagna i movimenti. I blazer presentano una costruzione leggera, spalle naturali e una vita appena accennata, senza mai risultare costrittiva. Il risultato è un’eleganza rilassata e contemporanea.

Anche i marchi più conosciuti per il loro linguaggio casual o per le influenze streetwear introducono sempre più spesso elementi sartoriali nelle collezioni dedicate all’inverno.

Le caratteristiche principali

La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

Questa nuova direzione emerge in quasi ogni elemento del guardaroba.

Blazer e cappotti dal taglio sartoriale

Blazer e cappotti tornano a seguire le linee del corpo. La vita viene leggermente valorizzata, regalando alla silhouette un tocco di eleganza in più.

Pantaloni più asciutti

I modelli estremamente larghi cedono il passo a pantaloni dal taglio dritto o leggermente affusolato. Restano confortevoli, ma trasmettono un’immagine più curata.

Lunghi cappotti in lana

I cappotti monopetto e doppiopetto in lana o cashmere arrivano spesso a metà polpaccio e conferiscono immediatamente un’eleganza sofisticata a qualsiasi look. È una delle tendenze chiave dell’inverno 2026-2027.

La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Prada

Maglieria più raffinata

Maglioni a trecce, dolcevita e cardigan rimangono protagonisti, ma con volumi meno importanti.

La cravatta sottile

Tra i ritorni più sorprendenti c’è la skinny tie. Non più stretta al collo come un tempo, ma indossata con maggiore disinvoltura sotto un cappotto oppure abbinata a una camicia lasciata aperta.

Perché proprio adesso?

Il fatto che così tante maison abbiano scelto contemporaneamente questa direzione non è casuale.

Dopo anni dominati dalle silhouette oversize, sembra emergere il desiderio di una maggiore definizione. Allo stesso tempo cambia anche l’idea di mascolinità. L’uomo contemporaneo non sente più il bisogno di nascondersi dietro volumi eccessivi. Eleganza, raffinatezza e un cappotto dal taglio impeccabile tornano a essere percepiti come segni di sicurezza in sé, più che di formalità.

Questa evoluzione si inserisce inoltre nelle tendenze attuali, dove la personalità conta più dell’adesione a un’unica corrente estetica. Anche nella moda femminile, infatti, l’abbigliamento è sempre più una questione di interpretazione personale dello stile.

Come indossare la tendenza

La nuova moda uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Giorgio Armani

Non è necessario rinnovare completamente il guardaroba per seguire questa evoluzione.

Un cappotto in lana dal taglio impeccabile potrebbe essere l’investimento migliore per l’inverno 2026-2027. Può essere abbinato a pantaloni dritti in lana, a un dolcevita leggero oppure a una camicia e, se lo si desidera, completato da una cravatta sottile per ottenere un look moderno ed elegante.

Anche un maglione in maglia scura, oppure un dolcevita, indossato sotto un blazer dal taglio sartoriale dona immediatamente un’immagine contemporanea.

Anche la palette cromatica resta sobria. Marrone, grigio, nero e camel dominano la stagione, ravvivati solo occasionalmente da accenti intensi di bordeaux o rosso profondo.

L’eleganza torna protagonista

L’abbigliamento oversized non scomparirà completamente dalla moda uomo. La sua influenza è stata troppo significativa perché ciò accada. Tuttavia, la naturalezza con cui le silhouette ampie hanno dominato le passerelle negli ultimi anni sembra ormai appartenere al passato.

L’autunno/inverno 2026-2027 segna il ritorno di capi che ridisegnano la figura. Non in modo rigido o formale, ma con un approccio moderno, raffinato e facile da indossare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS