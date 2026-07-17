Con una potenza di picco di 500 kW (680 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ entra in una dimensione finora impensabile in questo segmento

Più veloce, più agile e ancora più divertente da guidare: la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

Con una potenza di picco di 500 kW (680 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ entra in una dimensione finora impensabile in questo segmento. Alla base di questo salto prestazionale ci sono tre motori a flusso assiale: due sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore.

Con gli innovativi motori elettrici che hanno debuttato in produzione sulla nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, Mercedes-AMG porta ora sulla CLA un concept tecnologico di vertice. Grazie alla trazione integrale completamente variabile, all’assetto adattivo e all’aerodinamica attiva, questa sportiva compatta trasferisce direttamente su strada tutta la sua potenza, offrendo puro piacere di guida.

La vettura del brand di Affalterbach condivide l’architettura con un modello Mercedes-Benz, le cui qualità sono state confermate da numerosi organismi indipendenti. Ad esempio, la Mercedes-Benz CLA è stata nominata “Car of the Year 2026” dalla giuria europea Car of the Year ed è stata la vettura più sicura testata da Euro NCAP nel 2025.

Al lancio sul mercato, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ sarà disponibile in due versioni: coupé e Shooting Brake. Con il loro design incisivo e il look AMG inconfondibile, le vetture si rivolgono soprattutto a un pubblico giovane e, anche da ferme, non lasciano dubbi sul loro carattere fortemente dinamico.

Highlights in sintesi

Dimensioni minime, performance massime – i motori a flusso assiale: compatti quanto rivoluzionari, i tre motori elettrici a flusso assiale – due sull’asse posteriore e uno sull’asse anteriore – erogano insieme una potenza di picco di 500 kW (680 CV) e sono in grado di fornire la piena potenza ripetutamente, ogni volta che serve. Questo consente di vivere una nuova dimensione della performance elettrica.

Non solo estetica – aerodinamica attiva: anteprima nella sua classe e unique selling point, oltre che dichiarazione visibile di performance, lo spoiler posteriore attivo sulla coupé e lo spoiler sul bordo del tetto sulla Shooting Brake ottimizzano il bilanciamento aerodinamico e, di conseguenza, l’efficienza e il dinamismo della vettura.

AMG Performance 4MATIC+ – trazione e piacere di guida ai massimi livelli: il sistema di trazione integrale completamente variabile distribuisce la potenza alla strada in modo continuo tramite tre motori elettrici controllati in modo indipendente. Il risultato: handling dinamico, controllo sicuro e piacere di guida senza limiti in ogni situazione.

AMG RIDE CONTROL – tu scegli, l’assetto si adatta: “Comfort”, “Sport” o “AMGFORCE S+”? Con lo smorzamento adattivo puoi definire personalmente il setup dell’assetto. Inoltre, la forza di smorzamento su ogni ruota si adatta alla situazione di guida in millisecondi. È la dinamica intelligente in azione.

AMGFORCE S+ – l’emozione del motore termico con un semplice tocco: nella modalità di guida AMGFORCE S+, la Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ offre un’esperienza autentica, tipicamente AMG, ispirata al motore a combustione, con il sound caratteristico di un quattro cilindri AMG ad alte prestazioni. Insieme a un’esperienza aptica e immersiva, compresa l’interruzione della trazione durante i cambi marcia simulati, il risultato è un’esperienza di guida che rende la performance intensamente percepibile.

Sempre a bordo – il tuo racing coach personale: il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS trasforma ogni viaggio in un’esperienza performance immediata, combinando funzioni orientate alla performance e al track day. AMG TRACK PACE trasforma ogni visita in circuito in una sessione di allenamento professionale: il software high-end registra oltre 80 dati specifici della vettura, dieci volte al secondo. Giro dopo giro, permette di spingere sempre più in là i propri limiti.

AMG DYNAMIC SELECT – cambia carattere con un semplice tocco: da efficiente e confortevole a pronta per il track day, sulla CLA 45 4MATIC+ è possibile scegliere tra sette programmi di guida. Il risultato è un’esperienza di guida perfettamente su misura.

Oltre 670 o 640 chilometri di autonomia WLTP2, a seconda del modello – l’equivalente della distanza tra Berlino e Vienna: la combinazione di tecnologia innovativa della batteria, aerodinamica, gestione termica e motori a flusso assiale altamente efficienti definisce nuovi standard. Pianifica i tuoi viaggi in piena libertà: comfort sulle lunghe distanze senza ansia da autonomia.

Performance anche in ricarica: grazie all’architettura a 800 volt, la CLA 45 4MATIC+ ricarica fino a 330 kW e passa dal 10 all’80 per cento in soli 22 minuti. In dieci minuti viene immessa energia sufficiente per oltre 270 chilometri di autonomia.

Una promessa di performance, anche da ferma – il design: in versione coupé o Shooting Brake, la CLA 45 4MATIC+ sfoggia l’espressivo look AMG. Un highlight speciale è il frontale specifico AMG, disponibile con griglia illuminata opzionale. Al posteriore, il design specifico AMG con look da diffusore sottolinea il carattere dinamico della vettura. Anche negli interni, componenti specifici AMG come i Sedili Performance, il volante AMG, inserti esclusivi e rivestimenti di alta qualità incarnano l’inconfondibile AMG DNA e creano un’atmosfera racing focalizzata sul guidatore.